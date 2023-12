Multi-Camera Control di Canon per un monitoraggio da remoto in contemporanea di quattro videocamere

Canon presenta Multi-Camera Control, la nuova app gratuita per smartphone, disponibile per i dispositivi iOS1 , che consente di controllare con agilità fino a quattro videocamere contemporaneamente.

Uno straordinario software compatibile con i modelli XF605, EOS C70, EOS C300 Mark III ed EOS C500 Mark II, grazie al quale appassionati ed esperti videomaker avranno la possibilità di visualizzare e gestire da remoto, attraverso un unico protocollo, un vero e proprio studio multicamera.

La nuova applicazione Multi-Camera Control permette infatti di impostare e monitorare simultaneamente, in modo semplice e veloce, più feed video in alta qualità e in tempo reale, offrendo anche la possibilità di regolare le impostazioni di shooting. L’interfaccia utente, inoltre, intuitiva e facile da utilizzare, consente di attivare da remoto un’ampia gamma di funzioni, come lo zoom ottico, il controllo dell’esposizione, la messa a fuoco automatica touch, i profili immagine e molto altro ancora.

Canon presenta anche una serie di aggiornamenti gratuiti per la videocamera XF605 e le videocamere Cinema EOS.

La videocamera professionale XF605 ora supporta il protocollo SRT per lo streaming IP, offrendo “una diretta” affidabile e di elevata qualità su reti Wi-Fi o Ethernet. La nuova funzione Chunk Transfer consente, inoltre, il caricamento frazionato di riprese di lunga durata tramite FTP, utilizzando l’app Canon Content Transfer Mobile2 in grado di rendere ancora più efficienti i flussi di lavoro delle notizie dell’ultima ora.

Altri miglioramenti apportati a XF605 includono l’aggiunta del profilo immagine Canon BT709, già presente nelle videocamere Cinema EOS, che ottimizza la qualità dei filmati direttamente dalla videocamera, oltre alle opzioni di personalizzazione delle dimensioni e dell’opacità del Waveform Monitor e del Vectorscope.

Le videocamere Cinema EOS R5 C, EOS C70, EOS C300 Mark III ed EOS C500 Mark II ora beneficiano della compatibilità con i nuovi obiettivi Flex Zoom Super 35mm, gli obiettivi cinematografici a focale fissa con innesto RF e l’innovativo RF 24-105mm F2.8L IS USM Z.

La funzione Digital Teleconverter consente inoltre di estendere la portata degli obiettivi grazie all’ingrandimento digitale integrato. Per vedere l’app Multi-Camera Control in azione e scoprire tutte le potenzialità degli aggiornamenti firmware dedicati a XF605 e alla gamma Cinema EOS.

L’applicazione Multi-Camera Control e gli aggiornamenti firmware per XF605/Cinema EOS saranno disponibili per il download a partire da dicembre 2023.

Note

1 Compatibile con iOS versioni 16.2-16.7 / 17.0-17.1. IOS è un marchio o marchio registrato di Apple negli U.S.A. e in altri paesi ed è utilizzato in licenza.

2 Soggetto ad abbonamento.