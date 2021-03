ICOS distribuisce, la soluzione Multi Factor Authentication senza dispositivo e senza password di inWebo che assicura un’elevata sicurezza

ICOS sigla una partnership con inWebo, produttore di una innovativa soluzione di Multi Factor Authentication, che assicura il più alto livello di sicurezza sul mercato e consente di valorizzare e rendere ancora più completa la gamma di offerta del distributore IT in ambito infrastruttura e security.

Fondata nel 2008, inWebo è un player chiave nel settore in ambito cybersecurity, avendo brevettato una soluzione per l’autenticazione Multi Factor (MFA) completamente in SaaS, arricchita da funzionalità per la gestione della strong authentication.

La tecnologia di inWebo è certificata dall’Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza Informatica (ANSSI) e garantisce l’accesso a 5 milioni di utenti in tutto il mondo. inWebo Multi Factor Authentication protegge transazioni e applicazioni B2B e viene utilizzata per accedere in sicurezza alle reti aziendali, integrandosi facilmente con VPN, SSO, ADFS, IAM, PAM e altro ancora.

Multi Factor Authentication di inWebo: no hardware e passwordless

La soluzione consente, inoltre, la protezione da furti di identità, phishing e credential stuffing per le applicazioni consumer sensibili (ad esempio per l’online banking e l’e-commerce) in modalità white label tramite SDK, per autenticare gli accessi e per sigillare le transazioni in conformità alla normativa PSD2. È basata su chiavi dinamiche casuali e combina due elementi importanti: un livello elevato di sicurezza e un’ottima customer experience grazie all’utilizzo esclusivo di token software, senza necessità di dispositivi hardware e completamente passwordless.

L’autenticazione a più fattori (MFA) è ultra-sicura grazie all’esclusiva combinazione della tecnologia Random Dynamic Keys e HSM (Hardware Security Module), inoltre i token universali e senza password consentono agli utenti finali un’esperienza di connessione semplificata.

Pieno supporto da ICOS ai partner che sapranno cogliere le opportunità di inWebo



La partnership di ICOS con inWebo si inserisce in un percorso di continuo ampliamento dell’offerta di vendor leader a portfolio del distributore, che prevede di fornire a corredo anche un’intera gamma di servizi che favoriscono l’efficacia dell’azione commerciale dei partner durante l’intero ciclo di vendita. In particolare, ICOS metterà a disposizione il proprio staff di prevendita per affiancare i rivenditori nella presentazione di inWebo, nonché nell’effettuazione di test, demo e POC, a beneficio dei clienti finali. Non mancheranno le attività dei Sales Specialist per supportare i rivenditori nella customizzazione e configurazione delle soluzioni indirizzate ai contesti enterprise, le sessioni di formazione tecnica e aggiornamento commerciale, e le iniziative marketing per coordinare i reseller nello sviluppo di campagne di demand generation e inbound marketing.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Olivier Perroquin, co-fondatore e CEO di inWebo: «Nel corso degli anni, inWebo ha sviluppato una consolidata rete di partner affidabili per aiutare le organizzazioni a realizzare ambienti agili e sicuri sia per i dipendenti che per i clienti. ICOS fornisce ai propri rivenditori i migliori servizi e le più avanzate soluzioni di sicurezza. Siamo quindi orgogliosi di annunciare la nostra partnership e siamo impazienti di iniziare a collaborare con il team di ICOS in Italia e Germania».

Per Federico Marini, Managing Director di ICOS: «inWebo arricchisce ulteriormente la nostra offerta in ambito infrastruttura e security, evidenzia. Grazie alle più moderne tecniche di strong autentication a più fattori, la soluzione è integrabile in qualunque applicazione e assicura una customer experience semplificata e un’integrazione rapida che non richiede installazione e non impone alcun vincolo. Siamo certi che i rivenditori nostri clienti realizzeranno ottimi progetti e implementazioni sulla soluzione inWebo e noi saremo costantemente al loro fianco».