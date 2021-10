NetWitness: Karim Abillama guiderà il team internazionale di prevendita

NetWitness, parte di RSA Security, partner di fiducia a livello globale per alcune delle organizzazioni più grandi e attente alla sicurezza, ha annunciato la nomina di un veterano della rete e della sicurezza, Karim Abillama, alla guida del team internazionale di prevendita. Karim supervisionerà professionisti della sicurezza informatica, consulenti e ingegneri nelle regioni EMEA e Asia Pacific and Japan (APJ) e collaborerà con varie funzioni interne per accelerare l’adozione della piattaforma NetWitness nei mercati internazionali

“Karim sfrutterà la sua vasta conoscenza del moderno panorama della sicurezza informatica a beneficio dei nostri clienti enterprise. La sua esperienza sarà preziosa per le aziende in EMEA e APJ che adottano le soluzioni di threat detection and response (TDR) per mitigare le minacce ovunque si trovino, sia nel cloud che on-premise, attraverso dispositivi IoT, netflow, log, pacchetti di dati, endpoint o la rete”, ha affermato Dave Govan, Chief Revenue Officer di NetWitness. “Viviamo in un mondo in cui le minacce alla sicurezza stanno cambiando rapidamente e Karim contribuirà a garantire che i nostri clienti siano preparati ad affrontare tali minacce”.

Karim Abillama lavora in RSA da circa un decennio e ha ricoperto numerose posizioni di leadership all’interno del dipartimento Sales Engineering, occupandosi dell’intero portafoglio RSA. È stato determinante nell’accelerare l’agenda di innovazione di NetWitness in aree come la sicurezza dell’Internet of Things (IoT), e nel migliorare l’adozione delle soluzioni da parte degli utenti, oltre che nel trasferire le esigenze del mercato internazionale al team di prodotto NetWitness.

“NetWitness sta crescendo e siamo in una fase davvero entusiasmante. Insieme al mio team collaboreremo con le organizzazioni a livello internazionale per fronteggiare le molteplici sfide informatiche ed identificare la migliore strategia che supporti i Team di sicurezza nel combattere le minacce” afferma Abillama. “Allo stesso modo, affiancheremo tutti i partner e i clienti per consolidare il rapporto che ci unisce e affrontare insieme le esigenze attuali e future.”

Karim Abillama ha trascorso 15 anni nel settore della sicurezza informatica, aiutando le organizzazioni ad affrontare le loro sfide in vari ambiti, tra cui la sicurezza delle applicazioni web e di rete, il rilevamento e la risposta alle minacce e la gestione dell’identità e degli accessi. Karim ha conseguito una laurea in Network & Systems Security presso la Saint Joseph University in Libano.