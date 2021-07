Nozomi Networks, specialista mondiale nel settore della sicurezza e visibilità OT e IoT, ha introdotto significative novità al proprio programma di canale per alimentare la crescita della propria rete globale di partner e promuoverne il successo in questo momento di forte espansione.

Il nuovo programma Nozomi Networks ADVantage premia i migliori partner impegnati a realizzare opportunità significative congiunte con margini, strumenti, programmi go-to-market e certificazioni ineguagliabili.

Nozomi Networks è nata nel 2013 dall’intuizione dei suoi fondatori, giovani manager italiani caratterizzati da vision lungimirante e forte spirito innovativo, che hanno identificato la sicurezza OT e IoT come un settore particolarmente critico e promettente. Con sede centrale negli Stati Uniti e centro di ricerca e sviluppo (R&D) a Mendrisio, in Svizzera, l’azienda continua a innovare, offrendo soluzioni tecnologicamente all’avanguardia che consentono alle organizzazioni clienti visibilità e rilevamento delle minacce in tempo reale.

“Abbiamo messo a punto questo nuovo programma per sottolineare il nostro impegno nei confronti dei partner, fondamentali per il nostro futuro,” sottolinea Stephen Driggers, Chief Revenue Officer di Nozomi Networks. “La richiesta di soluzioni di sicurezza OT e IoT di Nozomi Networks ha subìto un’impennata con la convergenza delle reti e l’aumento dell’intensità dei cyberattacchi di alto profilo. Non potrebbe esserci momento migliore per raddoppiare i nostri investimenti nel canale. Il programma ADVantage offre ai nostri partner fidati risorse e incentivi per capitalizzare questa domanda.”

Oltre a sostenere i partner più operativi con margini di profitto importanti, il nuovo ADVantage Partner Program include maggiore supporto prevendita, processi semplificati per la registrazione e la protezione dei deal, formazione e certificazione avanzate ed esclusivi account demo di Vantage, l’innovativa soluzione SaaS di Nozomi Networks. L’azienda ha risposto tempestivamente con soluzioni di visibilità e sicurezza di rete basate su AI che si integrano e lavorano in ambienti IT, OT, edge e cloud. Vantage, e le opzioni di sottoscrizione disponibili per tutto il portafoglio di prodotti dell’azienda, permettono ai partner di fare affidamento sulla cybersecurity industriale basata su cloud per i loro clienti, consentendo di scalare rapidamente e riducendo al minimo complessità e costi.

“Partner fidati sono fondamentali per la nostra attività, il successo dei clienti e il raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita a lungo termine,” dichiara Ivan Foreman, Senior Director of Global Channel Sales di Nozomi Networks. “Combinando l’esperienza e l’innovazione costante di Nozomi Networks con l’energia e le risorse dei partner di canale che condividono il nostro impegno per l’eccellenza, il Partner Program ADVantage è allineato a questo momento di forte crescita in cui accompagniamo infrastrutture critiche e organizzazioni industriali in tutto il mondo a prosperare in un’era di trasformazione digitale.”

“La sicurezza OT/IoT coinvolge non solo le infrastrutture critiche ma anche gli altri settori, dal manifatturiero al marittimo. Sulla sicurezza c’è più percezione, ma non basta“, afferma Sergio Leoni, Country Manager Italia & Balcani di Nozomi Networks. “Lavorando a stretto contatto, aiuteremo i partner in tutta la regione a fornire le giuste soluzioni ai clienti che si adeguano alla convergenza tra OT, IoT e IT e alle nuove legislazioni. Continuiamo a crescere in Italia e nel mondo e questo programma aiuterà i partner a crescere con noi”.