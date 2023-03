OMDIA Global Top TV: TCL al secondo posto

TCL, azienda specializzata nell’industria televisiva mondiale e nell’elettronica di consumo, è il secondo brand nella classifica OMDIA Global Top TV, il report Global TV 2022 di OMDIA. I risultati della ricerca di mercato OMDIA Global Top TV indicano che i TV TCL di grandi dimensioni hanno mostrato una significativa crescita nel corso dell’ultimo anno e sono rimasti al primo posto nella quota del mercato globale nel segmento dei 98 pollici.

TCL è stato il pioniere della tecnologia Mini LED e ha iniziato il 2023 mostrando le sue ultime novità in materia di display e innovazioni al CES 2023, dove ha avuto l’onore di ottenere il riconoscimento CES 2023 Innovation Award per i suoi TV Mini LED 4K C935 e C835.

Nel 2023, la nuova serie Mini LED sarà disponibile in schermi con dimensioni superiori ai 75 pollici, più luminosi e con una matrice local dimming più accurata.

Le serie 2023 di TV Mini LED e QLED di TCL saranno disponibile in Europa nel corso della primavera.

Chi è TCL

TCL Electronics (1070.HK) è un’azienda di elettronica di consumo in rapida crescita e attore leader nell’industria globale dei TV. Fondata nel 1981, opera ad oggi in oltre 160 mercati a livello globale. Nel 2022 secondo OMDIA, TCL si è classificata al secondo posto nella classifica mondiale TV per quota di mercato. TCL è specializzata nella ricerca e sviluppo, e nella produzione di prodotti di elettronica di consumo che spaziano tra TV, audio ed elettrodomestici intelligenti