Overland-Tandberg entra nel parterre di Ingram Micro

Alla luce di questa nuova partnership, l’intera gamma di prodotti Overland-Tandberg, dalle soluzioni a dischi rimovibili RDX, ideali per le PMI, alle unità a nastro NEO LTO, in grado di offrire spazi di archiviazione fino a 25 petabyte e transfer rate fino a 113,4 TB/hr, saranno disponibili anche attraverso la vasta rete di rivenditori della Multinazionale della distribuzione.

“L’accordo con Ingram Micro ci consentirà di rendere accessibile l’intera gamma dei nostri prodotti a una vasta rete di nuovi rivenditori, che potranno proporli alla loro clientela e sviluppare nuovi filoni di business, in grado di garantire loro grandi soddisfazioni”, ha dichiarato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi concluso: “Sia le nostre soluzioni a dischi removibili, sia le unità a nastro, infatti, sono sempre più richieste, poiché garantiscono i livelli di affidabilità e flessibilità di cui necessitano oggi le imprese per archiviare i propri dati e asset digitali, nonché per i loro backup”.