Overland-Tandberg ha un nuovo Global Partner Program

Overland-Tandberg ha annunciato ufficialmente un nuovo Global Partner Program.

Creato per permettere ai partner che desiderano crescere con l’Azienda di allargare la loro base clienti e sviluppare ulteriormente il loro business, questo nuovo programma di canale mira a premiare i VAR, gli MSP e i System Integrator al raggiungimento degli obiettivi di fatturato e dei necessari livelli di competenze nella gestione, protezione e valorizzazione dei dati.

Overland-Tandberg crede da sempre che lo storage non vada inteso come un luogo in cui immagazzinare i dati, bensì in un vero e proprio “ambiente” che permette di raccogliere, creare e condividere contenuti digitali, salvaguardandone la sicurezza e proteggendoli nel tempo.

In questo ambito le proposte dell’Azienda spaziano dalle soluzioni a dischi rimovibili RDX, ideali per le PMI, alle unità a nastro, che sono in grado di offrire spazi di archiviazione anche di diversi petabyte. Scalabili, flessibili e convenienti, le proposte firmate Overland-Tandberg consentono alle imprese di ogni dimensione di gestire e proteggere al meglio i dati e le informazioni personali.

Il nuovo programma di canale, in base al tipo d’impegno sottoscritto dai partner, prevede tre diverse tipologie di partnership, Silver, Gold e Platinum, alle quali corrispondono diversi tipi di benefici, che partono dalla possibilità di ottenere a materiale marketing, che potrà essere utilizzato anche per attività di Co-branding, per arrivare, nel caso dei livelli Gold e Platinum, ai bonus previsti al raggiungimento dei target prefissati, nonché alla possibilità di fruire di unità demo.

Tutti i partner avranno poi la possibilità di accedere all’Overland-Tandberg Partner Portal, una piattaforma che sarà disponibile in sei diverse lingue, tra cui l’italiano, attraverso cui potranno tenersi informati sulle promozioni, sui nuovi prodotti e sugli aggiornamenti. Il portale, inoltre, consentirà l’accesso a una serie di strumenti utili per le vendite e al materiale marketing personalizzabile, che potrà essere utilizzato dai partner per promuovere le loro soluzioni.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale alla stampa da Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg: «Il mercato storage continua a offrire innumerevoli opportunità di business, che i nostri prodotti sono già in grado di soddisfare al meglio e che non attendono altro che di essere colte. Grazie al nostro nuovo programma di canale, VAR, MSP e System Integrator, oltre a poter contare su una gamma di prodotti molto vasta e completa, avranno modo di accrescere ulteriormente il livello delle loro competenze, potranno avvalersi del nostro supporto negli ambiti del marketing e delle vendite, nonché beneficiare d’interessanti bonus al raggiungimento dei target concordati».