ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, annuncia la partenza del primo ASUSTOR Reseller Partner Program nel nostro Paese, un’iniziativa che consentirà ad ASUSTOR di supportare e incentivare i propri partner di canale e accompagnarli in un percorso di crescita.

Disponibile esclusivamente per i rivenditori che effettuano i loro acquisti tramite i distributori ufficiali ASUSTOR, questo programma si propone di selezionare nel corso del 2021 una rosa di rivenditori qualificati che, in base al territorio su cui operano, alla loro specializzazione e ai loro volumi di acquisto, potranno beneficiare di una serie di vantaggi esclusivi, tra cui training mirati sui prodotti, materiale marketing dedicato, la presenza sul sito ASUSTOR tra i partner ufficiali, nonché l’opportunità di beneficiare di un rebate sugli acquisti variabile dal 3% al 5% in base alla tipologia di NAS acquistati.

Perché conviene investire nei NAS ASUSTOR

Inoltre, i rivenditori, che decideranno di sottoscrivere importanti impegni d’acquisto, avranno la possibilità di beneficiare di ulteriori rebate al raggiungimento degli obiettivi concordati, un sales account dedicato, un canale preferenziale verso il supporto tecnico ASUSTOR e della possibilità di ricevere contributi marketing, a fronte di specifiche attività preventivamente concordate con l’Azienda.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Massimiliano Guerini, Sales Manager Italy di ASUSTOR: «L’avvio del nostro Reseller Partner Program, oltre alla avvicinarci agli operatori di canale e fornir loro supporto e incentivi, rappresenta anche un chiaro segnale di quello che sarà il nostro crescente impegno sul mercato italiano negli anni a venire. I rivenditori e VAR, che aderiranno alla nostra iniziativa, non beneficeranno unicamente di migliori condizioni commerciali e un rapporto privilegiato con noi, ma crediamo rappresentino il nucleo attorno al quale verrà costruito il successo di ASUSTOR in Italia, che non potrà che regalare importanti e reciproche soddisfazioni».

I rivenditori e VAR che desiderano aderire all’ASUSTOR Reseller Partner Program potranno trovare ulteriori informazioni e il form di adesione all’iniziativa QUI.