Con Pexip e Logitech la collaborazione video immersiva basata su Intelligenza Artificiale passa dal desktop alla sala riunioni

Pexip, multinazionale con sede in Norvegia specializzata in piattaforme di videoconferencing innovative, annuncia la partnership con Logitech mirata a offrire un’esperienza di videoconferenza sicura e senza soluzione di continuità per le sale riunioni.

Nello specifico, in base all’annuncio, Pexip si integrerà in modo nativo con le soluzioni di videoconferenza di nuova generazione di Logitech per garantire un’esperienza utente end-to-end coerente da qualsiasi luogo.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Giles Chamberlin, CTO e co-fondatore, Pexip: «Siamo entusiasti di collaborare con Logitech per portare la nostra esperienza della sala riunioni sul mercato. Con il nuovo Rally Bar, con Rally Bar Mini e con l’appliance Logitech RoomMate, Logitech ha creato hardware per sale video intelligente e di elevata qualità che ci consente, per la prima volta in assoluto, di portare il nostro stack di intelligenza artificiale e video in sale riunioni di tutte le dimensioni per un’esperienza completamente nativa Pexip. La filosofia del design e l’ingegneria di Logitech sono complementi perfetti per noi; siamo orgogliosi di poter aiutare le persone a collaborare in modo più intelligente quando lavorano dall’ufficio o a casa».

Con One-Touch Join, gli utenti possono partecipare in modo sicuro e semplice alle riunioni Pexip da una sala Pexip, dall’app Pexip su dispositivi mobile o laptop o tramite qualsiasi browser Web che supporti WebRTC. L’esperienza Pexip Room è sicura fin dalla progettazione, quindi le persone non devono inserire un codice pin o ricordarsi di bloccare la stanza. È stata, inoltre, costruita con l’interoperabilità al centro, in modo che gli utenti possano partecipare a qualsiasi riunione cui sono invitati anche se su piattaforme diverse.

Ognuno mantiene i flussi di lavoro che gli sono familiari, indipendentemente da come si collegano alle riunioni. Le aziende possono utilizzare le tecnologie già esistenti senza doverle sostituire mentre dotano nuove sale conferenze di soluzioni Pexip flessibili e interoperabili.

Disponibilità sulla base dell’intesa con Logitech

Il software Pexip Room sarà disponibile sulle video bar di Logitech, Rally Bar e Rally Bar Mini, e su Logitech RoomMate, che utilizzano il controller Logitech Tap come dispositivo di input dell’utente. Il portafoglio di video bar all-in-one e i sistemi modulari di telecamere per conferenze per ogni ambiente offrono le prestazioni, la facilità di installazione e gli strumenti di gestione dei dispositivi che abilitano alla video collaborazione sale piccole, medie, grandi o polivalenti. Il software Pexip Room è disponibile dal primo trimestre del 2021; al lancio include la funzione One-Touch Join per le riunioni Pexip; ulteriori funzionalità saranno aggiunte nei prossimi mesi.

Secondo il commento di Ira M. Weinstein, fondatore e managing partner di Recon Research: «Mentre le organizzazioni pianificano ambienti di lavoro post-COVID, la possibilità di condurre riunioni sicure e flessibili è più importante che mai. Con Pexip Room e la partnership con Logitech, Pexip può offrire un’esperienza di riunione end-to-end per gli utenti di browser, desktop, dispositivi mobili e sale riunioni, consentendo alle persone di incontrarsi da casa o dall’ufficio. Grazie all’approccio che attribuisce massima priorità alla sicurezza e grazie all’architettura tecnologica unica, Pexip ha il posizionamento ideale per aiutare aziende, realtà del mondo Pubblico e organizzazioni strategiche come quelle della Sanità a gestire le nuove esigenze degli utenti in ambienti di lavoro ibrido».

In Italia Pexip cresce e cerca nuovi partner

Infine, come suggerito da Fabio Sambrotta, Regional Sales Manager per l’Italia di Pexip: «L’Italia è un mercato a elevato potenziale di crescita per Pexip e stiamo investendo in modo importante per costruire una rete di partner ideale a gestire questo scenario. L’attenzione delle imprese e delle organizzazioni verso una nuova organizzazione del lavoro da remoto e distribuito, più consona alla società moderna anche come conseguenza della pandemia, accelera la trasformazione digitale. La collaborazione con Logitech è strategica per noi per soddisfare queste nuove esigenze delle persone sia in ambito domestico sia nel mondo della scuola o della sanità sia negli altri settori cruciali per l’economia e la società: la qualità dei prodotti di Logitech, la forza del brand, la specializzazione nella connessione tra mondo digitale e individuo sono garanzie che l’integrazione con il software Pexip porti benefici a tutti i tipi di clienti».