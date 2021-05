Computer Gross ha acquisito un ulteriore 51% di PM Service, azienda di Pontassieve (FI), che offre tecnologia e servizi di assistenza specialistica per il risparmio energetico con ricavi annuali di circa 30 milioni di euro e un capitale umano di circa 25 risorse.

L’operazione messa a punto da Computer Gross incrementa la sua partecipazione nella società che, dal 19 sale così a quota 70%.

Grazie all’integrazione dell’offerta di PM Service con le soluzioni proposte sul mercato da Computer Gross, si costituisce un polo di competenze in ambito di sostenibilità ambientale e digital green, con importanti prospettive di crescita.

I soci fondatori, Massimo Innocenti e Andrea Parrini, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione pluriennale e continueranno a operare nella società con ruoli apicali a supporto dello sviluppo del piano industriale di lungo termine.

Un mercato in continua espansione quello di PM Service

L’offerta di servizi e soluzioni digitali per il risparmio energetico, grazie alle recenti partnership con PM Service e Service Technology nel settore refurbished technology, consentirà a Computer Gross di affiancare gli operatori di canale in percorsi digitali di miglioramento dell’ecosostenibilità complessiva, costituendo un polo italiano di eccellenza nel settore digital green.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Duccio Castellacci, CEO di Computer Gross: «L’operazione consente di accelerare l’integrazione di PM Service nell’organizzazione di Computer Gross, dando vita a una linea di business in grado di cogliere appieno tutte le opportunità riservate dal mercato dell’efficientamento e del risparmio energetico, sempre più convergente con le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali. Grazie a questa operazione costruiamo il maggiore polo italiano di offerta specializzata di tecnologia rivolto alla green economy».

A loro volta, Massimo Innocenti e Andrea Parrini, fondatori e managing partner di PM Service, hanno fatto sapere: «Siamo lieti di consolidare la partnership con Computer Gross e il Gruppo Sesa con l’obiettivo di valorizzare le competenze di PM Service, rafforzandone l’offerta a supporto della clientela in un mercato in continua espansione».