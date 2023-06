Protezione del dato JovianDSS per i clienti di Share

Per soddisfare al meglio le esigenze di tutela e protezione del dato, Share Distribuzione ha scelto di proporre alle aziende la soluzione software JovianDSS di Open-E , particolarmente adatta a settori come quello finanziario e assicurativo, sanitario e farmaceutico.

Ma tant’è. Oggi come oggi qualsiasi azienda è soggetta a regole precise che governano l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione dei dati. Infatti, essi rappresentano non soltanto un patrimonio da tutelare a tutti i costi, ma anche un asset di estremo valore per le aziende moderne. In particolare, le imprese devono gestire il proprio patrimonio di informazioni in modo conforme a normative ad ampio spettro come il GDPR, ma anche a regolamenti industry-specific come HIPAA nel settore sanitario (USA) o la direttiva europea MiFID II per il mondo finanziario, entrata in vigore a inizio 2018.

Perché serve un sistema di archiviazione moderno

Diverse leggi impongono ai soggetti che operano in campi specifici l’archiviazione di grandi volumi di dati e la conservazione a norma per molto tempo, così da poterli fornire al regolatore in caso di ispezioni o altre necessità. L’archiviazione deve quindi soddisfare requisiti specifici, come quelli di integrità, affidabilità e sicurezza.

Per tutti questi motivi, le aziende devono affidarsi a un sistema di archiviazione moderno, che garantisca flessibilità e scalabilità, ma che sia anche in grado di soddisfare i requisiti imposti da una normativa che evolve ogni giorno e, considerando il continuo aumento delle minacce cyber e dei data breach, si fa costantemente più restrittiva.

Per far fronte a tali necessità, Open-E JovianDSS spicca nell’offerta del VAD italiano Share Distribuzione. Si tratta di un potente software di Data Storage basato sul file system ZFS, appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti di archiviazione. JovianDSS offre una serie di funzionalità che soddisfano le esigenze di compliance. Tra queste, i meccanismi di crittografia avanzati per garantire la sicurezza dei dati sensibili, nonché funzionalità di auditing integrate e capacità di conservare i dati sotto forma di istantanee che ne impediscono la sovrascrittura.

Con JovianDSS Share Distribuzione rende il dato sempre più disponibile

Ciò rende immutabile il dato, come richiesto da diversi impianti normativi. Inoltre, la funzionalità di auto-riparazione evita il fenomeno della corruzione silenziosa e rende il dato sempre disponibile. Inoltre, essendo l’architettura basata su ZFS, il sistema gestisce in modo efficiente la deduplicazione e la compressione dei dati.

Il software consente di definire, attraverso piani di conservazione, quando e quanto spesso debbano essere creati gli snapshot e per quanto tempo vadano conservati, così da bilanciare efficienza, compliance, sfruttamento delle risorse e costi. La soluzione fornisce poi funzionalità di protezione dei dati in loco e fuori sede, così da garantire rapidità di accesso al dato in funzione della sua tipologia e la massima protezione possibile, considerando che i dati “freddi” possono essere conservati anche fuori sede, mettendoli al riparo da eventuali eventi disastrosi per la continuità del business.