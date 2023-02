Sonepar inaugura un punto vendita in Trentino Alto-Adige, nella città di Bolzano.

L’azienda di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di materiale elettrico ha, infatti, festeggiato l’apertura del suo primo punto vendita in Trentino-Alto Adige, a soli 24 mesi dall’apertura di un ufficio commerciale a Bolzano.

Nel punto vendita in Trentino Alto-Adige, Sonepar ha predisposto un’area self service con un assortimento di circa 6000 articoli a scaffale, uffici, sala riunioni e magazzino.

Al suo interno, il personale fornisce assistenza tecnica e commerciale ai clienti, ed è composto da un addetto alla vendita al banco, quattro figure tecnico-commerciali e il responsabile, Gabriel Hofer (nella foto qui a fianco). Fanno capo al punto vendita anche altri quattro collaboratori che si occupano di sviluppo commerciale sul territorio.

Non solo un punto vendita in Trentino Alto-Adige per Sonepar

Come sottolineato da Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia: «A due anni dall’apertura di un ufficio commerciale qui a Bolzano, oggi raggiungiamo l’obiettivo dell’inaugurazione del primo punto vendita in Trentino Alto-Adige. Ma non ci fermiamo; da oltre un anno è presente un ufficio a Trento e siamo altresì pronti ad aprirne uno a Brunico. Stiamo procedendo spediti verso nuovi progetti di sviluppo in Trentino-Alto Adige e siamo certi di entrare in un territorio molto interessante e stimolante per noi. Per l’apertura di questo punto vendita abbiamo già assunto personale e prevediamo di assumere ancora tre profili tecnico-commerciali».

La filiale Sonepar è situata alle porte di Bolzano, in via Galileo Galilei, 30 A, vicino al centro commerciale Twenty, ed è facilmente raggiungibile dalle principali arterie della città. Installatori, aziende e utility potranno trovare in assortimento prodotti e soluzioni per il mondo elettrico ma anche per il settore termo-sanitario. Il punto vendita è specializzato sui settori: Energie Rinnovabili ed E-Mobility, Illuminazione, Automazione e Building Automation; all’interno è presente personale con competenze tecniche sul sistema di domotica KNX.A Bolzano, i clienti possono velocizzare gli acquisti utilizzando lo smartphone come un vero e proprio carrello virtuale, grazie alla funzionalità QR Order presente con l’app Sonepar Italia.

Sonepar ha scelto da tempo di investire nell’area Digital. Un approccio che ha consentito di lanciare a fine 2022 una nuova piattaforma omnicanale proprietaria, ritagliata sulle esigenze dei clienti. Il nuovo E-commerce sfrutta tutta l’esperienza accumulata dall’azienda in quest’ambito negli ultimi anni per ridefinire gli standard qualitativi delle vendite online nel settore.