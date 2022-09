Qualcomm e Bose collaborano per offrire esperienze audio wireless senza precedenti

All’IFA 2022 di Berlino, Qualcomm Technologies e Bose hanno sottolineato la loro continua collaborazione e il loro rapporto di lunga data durante il keynote di apertura di Cristiano Amon. Bose sta integrando le piattaforme vocali e musicali wireless di Qualcomm® nel proprio portafoglio di auricolari, cuffie, diffusori e soundbar di qualità superiore. Le due aziende hanno una lunga storia di collaborazione per offrire esperienze di ascolto di alto livello.

Bose incorporerà i SoC Qualcomm S5 Audio nei futuri dispositivi audio wireless, utilizzando potenti capacità di elaborazione e basso consumo per supportare le esperienze d’uso più ricche che i consumatori desiderano, per la musica, le chiamate, i giochi e altro ancora. Le piattaforme Qualcomm S5 Audio sono progettate per elevare il piacere dell’audio, supportando prestazioni a bassissimo consumo per un uso continuato e una connettività wireless robusta e ad alte prestazioni.

“Bose è senza dubbio uno dei marchi più iconici dell’audio e sono orgoglioso di vedere che il nostro rapporto di lunga data continua a crescere”, ha dichiarato Cristiano Amon, Presidente e Amministratore Delegato di Qualcomm Incorporated. “Bose ha una roadmap di prodotti incredibilmente solida e competitiva che sfrutterà le nostre piattaforme audio e di connettività più avanzate per portare sul mercato i dispositivi audio più innovativi di sempre”.

“Bose e Qualcomm Technologies hanno collaborato strettamente per molti anni per implementare soluzioni che hanno alzato il livello delle esperienze audio dei consumatori”, ha dichiarato Lila Snyder, Chief Executive Officer di Bose. “E, sulla base di questo importante rapporto, continueremo a lavorare insieme per spingere i limiti di ciò che è possibile fare con i nostri prodotti e le nostre tecnologie, per far sì che le persone possano godere della loro musica e dei loro contenuti come mai prima d’ora”.