RAEE e RB: ottimi risultati per Samsung nel 2023

I rifiuti elettrici ed elettronici e i rifiuti di batterie sono estremamente pericolosi per l’ambiente. Per questo Samsung Electronics Italia da anni ha intrapreso un percorso di riciclo e di recupero energetico di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e RB (Rifiuti di Batterie) e presenta i risultati e benefici ambientali derivanti dalle attività di effettuate nel nostro Paese per conto dell’azienda dai consorzi Erion WEEE ed Erion Energy, sistemi collettivi dedicati proprio alla gestione di queste tipologie di rifiuti.

Le normative vigenti, infatti, prevedono che in Italia i Produttori di apparecchi elettronici e di batterie si facciano carico anche della loro corretta gestione quando questi giungono a fine vita, ossia non sono più utilizzati dai cittadini. L’obiettivo è quello di evitare la loro dispersione nell’ambiente e promuoverne il recupero e il riciclo.

Raccolta RAEE e RB: i numeri di Samsung nel 2023

Nel 2023 sono stati raccolti da Erion per Samsung 28.500 tonnellate di RAEE e 91,6 tonnellate di Rifiuti di Batterie.

Il corretto trattamento dei RAEE in particolare ha permesso:

un risparmio energetico di 53 mln di kWh, pari ai consumi elettrici di 46.722 cittadini in un anno;

una riduzione delle emissioni di CO 2eq pari a 165mila tonnellate, che equivalgono a 6 giorni di blocco del traffico nell’intera provincia di Milano;

pari a 165mila tonnellate, che equivalgono a 6 giorni di blocco del traffico nell’intera provincia di Milano; una quantità di materie riciclate pari a 25mila tonnellate, equivalente al peso di 3 Tour Eiffel.

La gestione dei rifiuti di batterie ha invece generato:

un risparmio energetico di circa 187mila kWh, che equivale ai consumi energetici annuali di 165 persone;

una riduzione delle emissioni di CO 2eq pari a 68 tonnellate, che corrispondono a quelle assorbite da un bosco delle dimensioni di 10 campi da calcio;

pari a 68 tonnellate, che corrispondono a quelle assorbite da un bosco delle dimensioni di 10 campi da calcio; una quantità di materie riciclate pari a 64 tonnellate, equivalente al peso di una locomotiva a vapore a pieno carico.

Anche i cittadini sono chiamati a fare la loro parte

Nell’ambito della collaborazione con Erion, aderendo all’iniziativa di Erion WEEE chiamata DireFareRAEE, Samsung Electronics Italia nel 2023 ha avviato anche una campagna di sensibilizzazione sulla gestione dei RAEE e RB, unendo incontri formativi sul tema della sostenibilità ambientale e della transizione verso l’economia circolare a momenti di confronto e analisi degli scenari attuali e futuri. Inoltre, per incentivare i cittadini al corretto conferimento di questo tipo di rifiuti, promuovendone il riciclo e la riduzione dell’impatto sull’ambiente, sono state installate, presso il Samsung District, postazioni per la raccolta di RB e piccoli RAEE.

“Mai come ora è necessario e urgente adottare uno stile di vita e abitudini più sostenibili. Come Samsung, siamo impegnati da sempre per ridurre il nostro impatto ambientale e per offrire prodotti e soluzioni in grado di aiutare i consumatori ad essere più ecosostenibili e a ridurre i consumi energetici. Negli anni abbiamo consolidato la nostra collaborazione con Erion per il corretto trattamento di RAEE e RB: siamo entusiasti dei risultati conseguiti fino ad ora e ci auguriamo che, anche grazie alle attività di sensibilizzazione che portiamo avanti sul territorio insieme al consorzio, si possano raggiungere traguardi ancora più importanti. A trarne giovamento non è solo il pianeta ma tutti noi” ha commentato Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia.