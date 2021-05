realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia che il suo nuovo flagship, realme GT, sarà presentato in Europa a giugno.

Nel corso del prossimo mese lo smartphone sarà disponibile anche sul mercato italiano e sarà acquistabile online sul sito ufficiale di realme, oltre che su Amazon e tramite AliExpress.

Il nuovo flagship, ad oggi lanciato solo in Cina, vanterà una scheda tecnica all’avanguardia che comprende il potente processore Snapdragon 888, un display Amoled con refresh rate pari a 120 Hz e una batteria da 4500 mAh con ricarica SuperDart da 65 W.

Lo smartphone arriverà sul mercato italiano a un prezzo altamente competitivo, che verrà svelato tra poche settimane.

Anche in tema di possibili configurazioni, sembra ancora troppo presto per sapere quelle che saranno disponibili in Europa. Vero è che, in Cina, il nuovo arrivato pare venire proposto nelle versioni con 8 o 12GB di RAM e 128 o 256GB di storage.

Non ultimo, realme ha reso noto che realme GT sarà uno dei primi dispositivi a supportare, a partire da giugno, Android 12 Beta 1, che promette nuovo design, maggiore attenzione alla privacy ed è stato reso disponibile da pochi pochi giorni per un ristretto numero di dispositivi smartphone.