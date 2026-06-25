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    Retail intelligente: Aikom porta in Italia la piattaforma peiECO di Peicom

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    Pensata per il retail intelligente, la soluzione trasforma eventi e richieste di assistenza in notifiche vocali in tempo reale distribuite ai team operativi

    retail intelligente-aikom

    Aikom Technology arricchisce la propria offerta dedicata al mondo retail e alle comunicazioni business-critical introducendo la soluzione peiECO sviluppata da Peicom.
    Progettato per ottimizzare la comunicazione operativa nei punti vendita e negli ambienti ad alta interazione, peiECO integra radio, smart device, sensori e macchinari all’interno dell’infrastruttura Wi-Fi aziendale, creando un ecosistema intelligente e perfettamente connesso. Al centro della soluzione troviamo peiBOX, la centralina che coordina il flusso delle comunicazioni e permette di trasformare eventi, segnalazioni e richieste di assistenza in notifiche immediate inviate direttamente agli operatori.

    Workflow più efficienti

    La piattaforma consente al personale di ricevere alert vocali in tempo reale attraverso dispositivi WAVE PTX o tramite smartphone con app WAVE PTX, migliorando la rapidità di intervento e l’efficienza delle attività quotidiane.

    Tra le applicazioni più interessanti:

    segnalazioni automatiche provenienti da macchinari e sistemi tecnici tramite peiSUPPLY;
    • pulsanti di assistenza cliente peiPRESS installabili su scaffali, banchi, fitting room o aree outdoor;
    • integrazione con sensori ambientali e dispositivi IoT;
    • distribuzione istantanea delle comunicazioni verso team operativi;
    • integrazione con sistemi di videosorveglianza.

    Secondo Peicom, oltre 30.000 store in Europa utilizzano già sistemi di instant communication per ridurre tempi morti, ottimizzare gli spostamenti del personale e migliorare l’esperienza cliente.

    Integrazione avanzata con l’ecosistema Motorola Solutions

    Uno dei principali punti di forza di peiECO è la perfetta integrazione con le tecnologie Motorola Solutions, creando un ecosistema di comunicazione unificato pensato per il retail moderno.
    Attraverso la centralina peiBOX, tutti i segnali provenienti da pulsanti cliente, sensori, macchinari e dispositivi IoT vengono trasformati in notifiche vocali immediate inviate direttamente ai dispositivi Motorola, come radio professionali, dispositivi WAVE PTX e applicazioni mobile per comunicazioni remote e multi-sede.
    Questo approccio consente al personale di ricevere richieste di assistenza, alert tecnici o notifiche operative in tempo reale, migliorando coordinamento, rapidità di intervento ed esperienza cliente.
    Secondo i casi applicativi condivisi da Peicom e Motorola Solutions, l’integrazione tra peiECO e l’ecosistema Motorola permette di ottimizzare i processi operativi nei punti vendita, aumentando efficienza, produttività e qualità del servizio.

    Aikom Technology e peiECO

    Con l’introduzione di peiECO, Aikom Technology rafforza ulteriormente la propria proposta dedicata alle comunicazioni professionali e alle soluzioni integrate per il retail intelligente.
    Oltre alla distribuzione della piattaforma, Aikom offrirà supporto commerciale e tecnico per progettazione, configurazione e integrazione della soluzione.

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    TopTrade è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

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