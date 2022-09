Reti e Cyberoo: partnership per la sicurezza informatica

Reti, attiva nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, e Cyberoo, PMI innovativa anch’essa quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata in cyber security per le imprese, hanno siglato una partnership volta a rafforzare, per Reti, l’offerta in ambito sicurezza informatica e, per Cyberoo, il posizionamento sul segmento enterprise.

In particolare, l’accordo di partnership prevede la commercializzazione della Cyber Security Suite (Cypeer e CSI – Cyber Security Intelligence) e della Titaan Suite di Cyberoo. Tramite Cyber Security Suite, infatti, è possibile offrire alle organizzazioni un servizio MDR – Managed Detection & Response avanzato, che garantisce protezione e performance a 360°, 24 ore su 24, grazie alla piattaforma di intelligenza artificiale su cui si basa e alla competenza degli specialisti in sicurezza informatica di Cyberoo.

Titaan Suite, evoluzione dei sistemi di IT Infrastructure Monitoring (ITIM), assicura la gestione completa della compliance dei dati aziendali, garantendo il pieno rispetto dei canoni imposti dal GDPR. Monitoraggio, diagnosi e remediation integrata contribuiscono invece, alla prevenzione di inefficienze sui sistemi e alla riduzione dei costi.

“Siamo molto contenti di avere sottoscritto questa importante partnership con Cyberoo” – ha commentato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti – “Con i loro software evoluti e i servizi efficienti, unitamente alle nostre competenze circa la Cyber Security, possiamo allargare la nostra proposta in questo ambito verso le aziende per contrastare gli attacchi hacker. Attività cresciute in maniera esponenziale nell’ultimo periodo, come lo smart-working, e minacce informatiche sempre più frequenti e aggressive rendono necessari, infatti, strumenti, processi e abilità consistenti per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. Siamo certi che la collaborazione con Cyberoo ci aiuterà nel nostro obiettivo di traguardare le organizzazioni verso adeguate soluzioni di sicurezza informatica”.

“La partnership siglata con Reti offrirà a Cyberoo nuove importanti opportunità di crescita nel settore enterprise” – ha dichiarato Davide Cignatta, Consigliere e Channel Development Director di Cyberoo –. “Quello delle alleanze strategiche è per noi un modello consolidato sul quale continueremo a puntare. Infatti, il mercato della cyber security richiede sempre più infrastrutture, servizi e competenze ad elevato valore aggiunto” – conclude Cignatta – “e partnership come quella con Reti, vanno proprio in questa direzione”.