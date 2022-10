Ricoh Europe è “Partner of the Year” di Logitech

Ricoh Europe ha ricevuto il prestigioso premio “Partner of the Year” da parte di Logitech, un riconoscimento che mette in evidenza la capacità dell’azienda di integrare i prodotti Logitech all’interno del proprio portfolio B2B.

La partnership tra le due imprese valorizza le competenze di Ricoh nella realizzazione di sale riunioni e di spazi per la collaborazione basati su soluzioni Logitech per la videoconferenza – quali videocamere, monitor, microfoni, periferiche AV – e su un’ampia gamma di servizi.

Ricoh inserisce le soluzioni all’interno degli spazi, integrandole con le piattaforme video in utilizzo presso il cliente, compresi Microsoft Teams e Zoom. Grazie a questa collaborazione, le organizzazioni possono contare su una proposta fortemente innovativa che include prodotti Logitech e servizi Ricoh. La customer base comprende i clienti sia di aziende che quest’ultima ha acquisito per ampliare le proprie capacità nell’ambito dei servizi digitali sia di quelle che integrerà in futuro.

Inoltre, Logitech Select, un servizio avanzato per la gestione di tutti i dispositivi Logitech, è parte integrante dell’offerta Managed Services di Ricoh e ha contribuito ad accelerare la crescita della partnership.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Brooke Ellingworth, Head of Channel VC & B2B, Logitech: «L’impegno reciproco e costante tra Logitech e Ricoh ci consente di rafforzare nel tempo la sinergia. La presenza globale di Ricoh e la sua expertise nei servizi e nella system integration rendono questa company il partner ideale per la trasformazione del workplace nell’era digitale. Abbiamo registrato una crescita dell’80% e questo mette in evidenza, ancora una volta, le possibilità correlate alla partnership».

Come concluso da Andrew Nelson, EMEA Sales Director, Communication Services, Ricoh Europe: «Grazie alla partnership con Logitech, siamo in grado di offrire un portfolio che si distingue sul mercato per quanto riguarda l’innovazione delle soluzioni e le competenze tecniche necessarie a rispondere alle specifiche esigenze. Il riconoscimento “Partner of the Year” attesta l’approccio di Ricoh incentrato sul cliente che ci consente di guidare i cambiamenti negli ambienti di lavoro valorizzando il potenziale delle persone attraverso le opportunità della tecnologia».