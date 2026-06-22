Ricoh Unity apre nuove opportunità per la crescita dell’ecosistema

Ricoh Italia lancia il nuovo programma europeo, pensato per valorizzare il ruolo dei partner, accelerare la crescita condivisa e supportare la transizione verso modelli di business sempre più focalizzati sui servizi e sulla trasformazione digitale. Ricoh Unity rappresenta un’evoluzione del modello di collaborazione con il canale e si inserisce nel percorso già avviato dall’azienda per sviluppare un network di partner sempre più orientato alla creazione di valore. L’obiettivo è rafforzare la capacità dei partner di affiancare le organizzazioni nei processi di innovazione e trasformazione, contribuendo allo sviluppo dell’Intelligent Work grazie a un’offerta completa che spazia dalle soluzioni di printing alle tecnologie per la workplace experience fino ai servizi digitali.

“Con Ricoh Unity – commenta Valentina Magi, Direttrice Marketing di Ricoh Italia – proseguiamo nel percorso di sviluppo della nostra community di partner, riconoscendone la centralità nel portare sul mercato il nostro portfolio. Il programma nasce per consolidare quanto costruito nel tempo e per aprire nuove opportunità, favorendo innovazione, integrazione e una relazione sempre più solida e strategica con il canale, in grado di sostenere le aziende nei loro percorsi di crescita”.

In questo contesto, il programma introduce un framework strutturato e semplificato che si inserisce in continuità con le iniziative già avviate, ampliando le possibilità a disposizione dei partner attraverso percorsi di qualificazione e specializzazione, iniziative di formazione continua, strumenti di supporto commerciale e marketing, attività congiunte di go-to-market e lead generation e un modello di ingaggio sempre più basato sulla condivisione degli obiettivi.

“Ricoh Unity nasce anche con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la nostra rete di partner, coinvolgendo realtà che condividono il nostro approccio e la nostra visione,” ha aggiunto Massimo Panato, Direttore Vendite Indirette di Ricoh Italia. “Vogliamo continuare a rafforzare la nostra presenza sul territorio attraverso collaborazioni qualificate, costruendo relazioni solide e durature e attivando sinergie che aiutino le aziende a lavorare in modo sempre più innovativo e sostenibile”.

Il programma conferma l’impegno di Ricoh Italia nello sviluppare una rete di partner qualificati e capillarmente presenti sul territorio, in grado di accompagnare le imprese con competenza e prossimità nell’adozione di soluzioni efficaci, scalabili e orientate ai risultati.