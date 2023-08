Riverbed assegna gli European Partner of the Year Awards

Riverbed, specialista nella Unified Observability, ha premiato i migliori partner europei durante l’evento European Partner Connect 2023 che si è tenuto ad Amsterdam, il 4 e 5 luglio scorsi. I Partner Awards premiano le aziende associate per il lavoro svolto nel supportare i clienti e aiutarli a uniformare i dati, gli insight e le azioni nel settore IT per offrire un’esperienza digitale senza interruzioni e fornire un’accelerazione rapida e sicura di qualsiasi app, su qualsiasi rete, ovunque si trovino gli utenti. In totale, Riverbed ha premiato sette aziende partner per i risultati ottenuti nel 2022 in diverse aree geografiche.

Ad aggiudicarsi gli European Partner of the Year Awards sono stati: Computacenter, dakoServ GmbH, Infinigate, Interdata, Net Consulting Ltd., Phenisys e Telonic GmbH.

“Siamo entusiasti di premiare i nostri principali partner in tutta Europa per i risultati ottenuti nell’ultimo anno. I Riverbed Partner Awards sottolineano il ruolo strategico dei partner nella nostra attività e il comune successo ottenuto con i clienti finali”, ha dichiarato Alex Thurber, Senior Vice President, Global Partners and Alliances della società. “I nostri partner hanno fornito soluzioni aziendali innovative che sfruttano le tecnologie Riverbed Alluvio Unified Observability e Acceleration per offrire ai clienti una digital experience eccezionale e migliori prestazioni”.

I Riverbed European Partner Awards hanno premiato i partner i cui risultati hanno avuto un impatto sul business sia a livello strategico sia a livello locale. I partner sono stati selezionati e valutati da una giuria composta da rappresentanti della leadership commerciale e dell’alta direzione di Riverbed nella regione. Questi i vincitori del Riverbed European Partner of the Year Awards:

Vincitore del premio Innovation Partner dell’Anno: Net Consulting Ltd.

Vincitore del premio Partner dell’Anno: Telonic GmbH

Vincitore del premio Distributore dell’Anno: Infinigate

Vincitore del premio Systems Integrator dell’Anno: Computacenter

Vincitore del premio Marketing Partner dell’Anno: Interdata

Vincitore del premio Riverbed Champion dell’Anno: Phenisys

Vincitore del premio Alluvio Champion dell’Anno: dakoServ GmbH

L’ecosistema di partner Riverbed comprende i principali solution provider, distributori, system integrator, service provider e partner tecnologici del mondo. Riverbed consente ai partner di accrescere la fiducia dei clienti, coltivare relazioni e ampliare le opportunità di business aiutando i clienti a creare esperienze digitali senza interruzioni e offrendo una rapida, agile e sicura accelerazione di qualsiasi applicazione su qualsiasi rete. Il Partner Program di Riverbed prevede incentivi vantaggiosi e un forte supporto di abilitazione tramite l’assistenza nelle vendite e nel marketing, la formazione, la certificazione, il supporto tecnico e il portale online dedicato ai partner.