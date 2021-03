RS Components ha a disposizione gamma di prodotti più ampia grazie all’accordo di distribuzione globale con Alliance Memory

RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents, partner globale di soluzioni omni-channel per clienti e fornitori industriali, si è assicurato un accordo di distribuzione globale con Alliance Memory, produttore di SRAM, DRAM e chip di memoria flash.

Grazie a questa partnership i clienti di RS Components avranno accesso al portafoglio completo di prodotti del marchio Alliance Memory – con capacità di archiviazione da 64 kbit a 8 Gbit. Questi prodotti includono le popolari SRAM asincrone a 3,3 V e 5 V, che sono comunemente usate insieme ai processori di segnali digitali (DSP) e alle unità microcontroller (MCU), oltre a SRAM sincrone, SRAM a basso consumo e pseudo SRAM. Tra gli altri prodotti disponibili figurano anche SDRAM da 3.3 V, DDR1 da 2.5 V, DDR2 da 1.8 V, DDR3 da 1.5 V/1.35 V e DDR4 da 1.2 V, così come NOR Flash parallela da 5 V, SPI seriale e dispositivi NAND flash.

“Non vediamo l’ora di esplorare nuove opportunità di collaborazione con RS in un ampio spettro di settori industriali”, ha dichiarato Sue Macedo, Managing Director per l’EMEA di Alliance Memory. “La reputazione che RS si è costruita come principale canale di distribuzione per progettisti permetterà ai nostri prodotti di avere ancora maggiore attrattiva sul mercato”.

“Alliance Memory è un marchio ben noto, i cui prodotti saranno fondamentali sia per i progetti già implementati, sia per quelli nuovi, consentendoci di aumentare ulteriormente l’ampiezza delle soluzioni di archiviazione dei dati che possiamo offrire alla nostra base di clienti in tutto il mondo. In particolare, questa partnership sarà enormemente vantaggiosa per i clienti che hanno preoccupazioni per la fine del ciclo di vita delle soluzioni di memoria che stanno attualmente utilizzando. Adesso avranno la certezza di poter contare su una fonte a lungo termine per le loro esigenze”, ha commentato Adam Osmancevic, Senior Vice President of Supplier Development di RS. “Prevediamo una grande quantità di retrofit dei prodotti Alliance Memory nelle infrastrutture di telecomunicazione, nelle attrezzature mediche, nell’hardware industriale e nei sistemi per l’automotive, così come per le nuove attività di progettazione “.