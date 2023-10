S2E vince con GAIA il Retail Awards di Forum Retail

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology a supporto della trasformazione digitale delle organizzazioni, annuncia di aver vinto il Retail Awards nella categoria “Best Logistics Project”, nell’ambito del Forum Retail che si è svolto il 26 ottobre a Milano.

Il Forum Retail è un evento annuale di iKN Italy dedicato alla community del mondo del Retail, che vede la presenza di oltre 200 aziende attive nell’innovazione delle tecnologie più all’avanguardia del comparto, capaci di trasformare il business e fare innovazione.

“Siamo davvero orgogliosi di essere stati premiati con questo prestigioso riconoscimento che ogni anno viene attribuito ai progetti più innovativi e che hanno concretamente rivoluzionato il mondo retail” dichiara Stefano Bonfatti, Business Unit Director QuantiaS (nella foto). “L’automazione e l’intelligenza artificiale sono entrati nella quotidianità di molte farmacie cambiandone il paradigma e, come nel caso di GAIA, possono aiutare ad elevare il livello del servizio per farlo diventare un fattore differenziante per ogni punto vendita e per il retailer nel suo complesso”.

G.A.I.A. (Gestione Acquisti Intelligenza Artificiale) è una soluzione realizzata da QuantiaS, la Business Unit di S2E dedicata a Data & Analytics che include tutte le discipline relative alla gestione dei dati in quanto risorsa di valore per il business delle imprese.

E’ una soluzione software basata su AI che ottimizza l’attività di riordino giornaliero in farmacia. Grazie all’elaborazione continua di dati storici e delle abitudini di acquisto del farmacista, GAIA apprende in modo continuativo come gestire al meglio le scorte di magazzino di ogni prodotto in assortimento, supportando la farmacia nell’attività di riordino, consentendo migliori prestazioni, risparmio in termine di giacenza, riduzione del rischio di out-of-stock, incremento del margine di acquisto, assicurando il raggiungimento dei target stabiliti con i fornitori. Il farmacista ottiene così un supporto nelle sue decisioni di acquisto, che si integra senza sforzo nel proprio processo operativo e ne preserva l’autonomia.