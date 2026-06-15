SAFENet: nasce l’alleanza per la sovranità digitale europea

FRITZ!, produttore europeo di router, è tra i membri fondatori della Sovereignty Alliance for European Network Technology (SAFENet). Insieme a devolo, LANCOM e TDT, l’azienda sostiene con convinzione il rafforzamento dell’indipendenza digitale dell’Europa e promuove la necessità di includere pienamente i router nel dibattito sulle misure volte a consolidare la sovranità tecnologica e digitale del continente. SAFENet nasce per richiamare l’attenzione sulla crescente dipendenza europea da produttori non europei nel settore delle tecnologie di rete. In un contesto in cui i router rappresentano il punto di accesso centrale per oltre il 90% del traffico Internet in Europa, questi dispositivi assumono un ruolo strategico all’interno dell’ecosistema digitale. L’alleanza intende rafforzare la sovranità digitale europea attraverso tre direttrici principali: maggiore trasparenza nella filiera tecnologica, politiche di approvvigionamento più mirate e lo sviluppo di un “Router and Network Technology Security Toolbox” europeo, pensato per elevare gli standard di sicurezza e resilienza delle infrastrutture di rete.

“Una tecnologia di rete indipendente e sicura è la base della sovranità digitale europea”, ha dichiarato Jan Oetjen, CEO di FRITZ!. “SAFENet è un’alleanza solida che, grazie alle competenze e alla presenza sul mercato dei suoi membri, rappresenta una voce autorevole nel panorama europeo. Solo attraverso la collaborazione sarà possibile garantire che l’Europa mantenga il controllo delle proprie infrastrutture di rete e possa definire in autonomia il proprio futuro digitale.”

FRITZ! ritiene fondamentale che l’Unione Europea tuteli l’indipendenza dei componenti di rete — come i router — attraverso un quadro normativo adeguato e lungimirante. In questo contesto, l’alleanza offre ai produttori europei una piattaforma comune per promuovere soluzioni tecnologiche sovrane, sicure e innovative, contribuendo così alla resilienza e alla sicurezza a lungo termine delle infrastrutture digitali del continente.