Saviynt nomina Alberto Dossena Regional Sales Director per Italia, Svizzera, Grecia, Croazia e Ungheria

Saviynt fornitore di soluzioni intelligenti per la governance delle identità e la gestione degli accessi privilegiati in cloud, ha comunicato la nomina di Alberto Dossena nel ruolo di Regional Sales Director per Italia, Svizzera, Grecia, Croazia e Ungheria. Dossena avrà la responsabilità di potenziare il team commerciale di Saviynt nelle regioni Europee indicate e di accelerare le vendite delle proprie innovative soluzioni di identity & access governance, progettate specificatamente per proteggere dati, infrastrutture e applicazioni aziendali.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel team di Saviynt a un vero professionista ed esperto delle vendite. Il background di successo di Alberto che ha sempre guidato team dedicati alla vendita di soluzioni tecnologiche ad alta crescita, si commenta da solo”, ha sottolineato Grant Evans, Senior Vice President EMEA di Saviynt. “Per soddisfare l’elevata domanda di mercato per le soluzioni di autenticazione in cloud, continueremo ad ampliare le nostre attività commerciali in tutta Europa e Alberto assumerà un ruolo fondamentale nel team legato allo sviluppo delle vendite, consentendo alle organizzazioni di accelerare le iniziative di trasformazione del business e supportare il passaggio verso il modello Zero Trust”.

Dossena entra in Saviynt portando un’esperienza ultraventennale nella direzione di programmi commerciali e di canale, presso aziende specializzate nella vendita di infrastrutture ICT, servizi di cybersecurity e soluzioni SaaS. Prima di Saviynt, è stato Account Executive presso CyberArk, leader riconosciuto nel mercato del privileged access management (PAM) per lo sviluppo del mercato Energy, Telco e Manufacturing. Prima di CyberArk, Dossena ha ricoperto il ruolo di Territory Sales Manager per Italia, Grecia, Cipro e Malta in Blue Coat Systems, acquisita da Symantec nel 2017.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Saviynt”, ha affermato Dossena. “L’azienda sta crescendo rapidamente e sono impaziente di poter aiutare i nostri clienti e partner commerciali nel realizzare soluzioni di accesso e governance delle identità di next generation, supportandoli nel vincere le sfide di sicurezza dettate dall’era del cloud”.