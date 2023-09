Serena Pistillo è la nuova Head of Marketing di Achab

Novità in casa Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali per le piccole e medie imprese, che prosegue il proprio progetto di crescita nei servizi IT ampliando il proprio organico con un nuovo Direttore Marketing. Si tratta di Serena Pistillo che – con un’esperienza ventennale nella comunicazione e nel marketing dei settori Telco, ICT e manufacturing di multinazionali come Vodafone, Hitachi, Prysmian e Exprivia – entra in Achab con l’obiettivo di portare innovazione al modello di business dei servizi IT gestiti.

«Siamo davvero orgogliosi – ha dichiarato Andrea Veca, Managing Director di Achab – di avere a bordo Serena. La sua consolidata esperienza e competenza porterà valore aggiunto e innovazione al gruppo. Da sempre puntiamo su talenti, competenze professionali e attitudini personali differenti, che potenziano il team e la generazione di soluzioni e idee. La nostra è una realtà unica e dinamica che ha l’ambizione di essere veicolo di crescita, cultura, moltiplicazione e sviluppo del business».

«Sono molto grata per questa opportunità professionale estremamente stimolante. Il mio obiettivo – ha dichiarato la nuova responsabile Marketing Serena Pistillo – è continuare a potenziare la strategia e il marketing per valorizzare le sinergie tra Vendor e Partner. Ho scelto Achab perché ispirata dal progetto di costruire nuove opportunità e generare valore per le imprese e i Managed Service Provider che erogano servizi IT. Credo moltissimo nell’approccio di Achab, dove ho il privilegio di lavorare con professionisti, ma soprattutto persone appassionate e motivate a promuovere un modello di business consapevole delle potenzialità della tecnologia e degli strumenti IT che, se ben utilizzati, fanno la differenza per le piccole e medie imprese. La logica degli MSP ha un potenziale enorme, in grado di generare benefici, efficienze e margini per l’intera filiera. Metterò al servizio dei clienti tutto il mio bagaglio di competenze e best practices per costruire insieme esperienze di successo».

Serena Pistillo e la sua squadra, insieme con il team di Achabiani coinvolti, saranno presenti alla quinta edizione di Aclub, che si svolgerà, a Lazise (Verona) il 12 e 13 ottobre con la presenza di oltre 200 ospiti tra Vendor e Sponsor (maggiori informazioni sull’evento nella sezione dedicata sul sito web Achab.it).