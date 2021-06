Nutanix ha presentato il nuovo Nutanix Elevate Service Provider Program, estendendo i vantaggi del programma per i partner Elevate ai service provider di tutto il mondo.

Il programma permette ai fornitori di servizi che vi aderiscono – inclusi i fornitori di servizi gestiti e cloud – di creare offerte ibride e multicloud personalizzate per un maggior profitto e un time-to-market più rapido.

Sono molte le aziende che vogliono semplificare le operations IT e, in tal senso, IDC prevede che il mercato dei servizi cloud gestiti crescerà fino a 101,1 miliardi di dollari entro il 2024. A fronte di tale opportunità, la sfida per i service provider è soddisfare le richieste sempre più personalizzate dei clienti, pur continuando a operare con profitto.

Il programma Nutanix Elevate Service Provider aiuta i fornitori di servizi a incrementare i margini e l’agilità, superando il così detto “vendor lock-in” e soddisfacendo i requisiti di impegno minimo previsti dai modelli e dai programmi tradizionali per i service provider.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Christian Alvarez, SVP Worldwide Channels di Nutanix: «Con l’aumento della domanda di servizi gestiti e cloud, i service provider hanno la possibilità di supportare la crescita, le iniziative di ottimizzazione e le esigenze di trasformazione digitale delle aziende. Attraverso il Programma Nutanix Elevate Service Provider, premiamo l’impegno dei nostri partner nell’offrire servizi cloud IT di elevato valore e li aiutiamo incrementare i profitti attraverso offerte di qualità».

Il programma Nutanix Elevate Service Provider in dettaglio

Il nuovo programma introduce due livelli di partnership al programma Nutanix Elevate: Authorized Service Provider e Professional Service Provider.

Gli Authorized Service Provider includono partner nuovi o che forniscono servizi Nutanix ad aziende di piccole e medie dimensioni. I Professional Service Provider forniscono servizi differenziati per il mercato enterprise. I partner che aderiscono al programma potranno usufruire di tutti i vantaggi specificati nella guida del programma Elevate Service Provider tra cui formazione, licenze software NFR (Not For Resale) e Nutanix XLAB e supporto all’abilitazione.

I partner Professional Service Provider riceveranno da Nutanix ampio supporto, tra cui materiali marketing, fondi per lo sviluppo del mercato, strumenti di vendita, incentivi e sconti finanziari basati su obiettivi e informazioni dettagliate e personalizzate disponibili nel Partner Portal di Nutanix.

I principali benefici delle soluzioni Nutanix e del programma Elevate includono:

Aumento della profittabilità: la struttura del listino prezzi semplificata e l’assenza di livelli minimi di impegno o di acquisti obbligatori di prodotti contribuiscono ad aumentare la profittabilità dei fornitori di servizi. Grazie al programma di Nutanix i partner beneficiano anche di costi generali di gestione significativamente inferiori rispetto a quelli della concorrenza, offrendo in definitiva una soluzione HCI altamente efficiente e conveniente.

Aumento del fatturato e Time-to-Market più rapido: la semplicità che caratterizza le soluzioni Nutanix contribuisce a velocizzare il time-to-market grazie a un’implementazione più rapida di oltre l’80%. I partner di Nutanix possono anche integrare e modulare rapidamente nuovi servizi, compresi quelli privati, ibridi e multicloud, Desktop as a Service (DaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Database as a Service (DBaaS) e altro ancora. Inoltre, le licenze del software Nutanix possono essere utilizzate dai fornitori di servizi presso i loro clienti, nell’ambiente del provider stesso, o su cluster Nutanix in esecuzione in ambienti cloud pubblici, tra cui AWS, AWS GovCloud e con il supporto per Microsoft Azure in fase di sviluppo, garantendo ai loro clienti un percorso di adozione rapido del cloud ibrido.

Semplicità: un elemento distintivo delle soluzioni Nutanix, e un fattore determinante del punteggio medio NPS dell’azienda pari a 90 negli ultimi sette anni, è la semplicità. Con Nutanix i fornitori di servizi potranno fornire servizi IT, di qualsiasi portata, grazie a un’implementazione one-click, aggiornamenti, scalabilità, capacità di self-healing, risoluzione dei problemi e molto altro ancora. Ciò consentirà ai partner di Nutanix di ottenere una gestione dell’infrastruttura IT più efficiente di quasi il 60%, risparmiando tempo prezioso da dedicare all’innovazione e al supporto delle priorità di business. Inoltre, i fornitori di servizi possono trarre vantaggio dalla funzionalità di auto-controllo, fornendo così ai clienti un sistema di fatturazione dettagliata.

Per i nuovi partner che aderiscono al programma Nutanix Elevate è in corso l’offerta promozionale Service Provider Starter Pack che include formazione, certificazione e software Nutanix per offrire servizi differenziati e generare nuove opportunità di guadagno.