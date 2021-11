Sharp Synappx per l’ambiente di lavoro del futuro

Sharp annuncia il lancio di Synappx, il marchio per una nuova gamma di soluzioni per l’ufficio contemporaneo, in risposta alle mutevoli esigenze e sfide del luogo di lavoro del futuro. Le nuove applicazioni di collaborazione e produttività si integrano perfettamente con i dispositivi abilitati di Sharp Synappx, garantendo facilità di utilizzo e sicura accessibilità e mobilità, fattori essenziali per il lavoro ibrido, modalità di lavoro oggi sempre più diffusa. L’offerta iniziale consiste in due nuovi servizi sviluppati per migliorare il modo in cui le persone comunicano e lavorano insieme – Synappx Meeting e Synappx Go.

Synappx Meeting sfrutta la tecnologia cloud e mobile affinché le riunioni si svolgano con tempestività e senza interruzioni. Con un unico click, gli utenti possono collegare in modalità wireless i propri dispositivi al monitor della riunione per eseguire il mirroring del PC personale; avviare automaticamente una conferenza web e quindi autorizzare i partecipanti ad accedere facilmente ai materiali. La funzionalità Synappx Meeting Assistant contribuisce a gestire i tempi della riunione e con un semplice click consente agli utenti di chiudere la riunione in modo sicuro.

Il servizio Synappx Go fornisce ai dispositivi mobili gli strumenti operativi remoti che fanno risparmiare tempo nelle fasi di stampa e scansione dalle stampanti multifunzione Sharp (MFP), consentendo agli utenti di essere produttivi ovunque si trovino. Attraverso l’applicazione mobile, gli utenti saranno anche in grado di recuperare, ridimensionare e presentare facilmente nei monitor Sharp, i contenuti archiviati in servizi multipli di archiviazione su cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e Comunicazione e Direttore Vendite di Sharp: «Il nuovo brand Synappx nasce dalle esigenze dei nostri clienti che richiedono una user experience semplice, che faciliti l’utilizzo dei diversi prodotti tecnologici necessari per lo svolgimento della propria attività. Questo nuovo prodotto consente di combinare piattaforme e applicazioni con dispositivi Sharp, già in uso presso i nostri clienti , in modo semplice e coerente su tutta la gamma di prodotti. La nostra recente ricerca sulle riunioni di lavoro ha evidenziato che le aspettative degli impiegati oggi convergono fortemente sulla comodità delle tecnologie smart usate a casa, con oltre i 2/3 (68%) che affermano che oggi è fondamentale che il datore di lavoro fornisca la tecnologia necessaria per poter lavorare da qualsiasi luogo».

In abbinamento a Synappx Ready Systems, entrambe le applicazioni – Sinappx Meeting e Synappx Go – semplificano la giornata di lavoro, collegando le tecnologie e le applicazioni esistenti in un unico luogo, migliorando la produttività e rendendo l’ambiente di lavoro più efficiente. Inizialmente Synappx Ready Systems includerà Windows collaboration display di Sharp, il monitor interattivo BIG PAD e diverse stampanti multifunzione A3.

Sviluppate su una open architecture, le applicazioni Synappx sono compatibili con le principali piattaforme IT, con cloud storage e con soluzioni per riunioni già familiari alla maggior parte delle aziende, quali Microsoft 365, Google Workspaces, Microsoft Teams, GoToMeeting, Zoom, Cisco WebEx, Google Drive, OneDrive e Dropbox, garantendo così una semplice user experience.

Le persone potranno dedicare quindi più tempo a sviluppare la loro creatività senza preoccuparsi della tecnologia.