Shopic porta l’AI nei supermercati Conad

PAC 2000A Conad, realtà operante nel settore della grande distribuzione nel Centro-Sud Italia, annuncia l’avvio di un innovativo progetto in partnership con Shopic, azienda all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche per il retail, e Gab Tamagnini, fornitore di tecnologia per la vendita al dettaglio. L’iniziativa introduce “Virgì“, un sistema di supporto tecnologico alla vendita che, attraverso l’intelligenza artificiale, mira a ridefinire l’esperienza di spesa nei supermercati Conad.

Virgì: l’assistente virtuale di Shopic

Il progetto pilota, il primo in Italia, prevede l’utilizzo di un dispositivo tecnologico sviluppato da Shopic integrato su un carrello della spesa tradizionale, in alcuni punti vendita della rete PAC 2000A Conad. Grazie alla tecnologia di riconoscimento delle immagini di Shopic, “Virgì” trasforma il carrello in un assistente personale per il cliente.

Il dispositivo, facilmente applicabile al carrello tramite una clip, è dotato di un’intelligenza artificiale avanzata che riconosce automaticamente i prodotti inseriti. Questo permette di velocizzare la spesa, eliminando la necessità di scansionare manualmente i prodotti, personalizzare l’esperienza offrendo promozioni e suggerimenti mirati, e semplificare il pagamento, consentendo di evitare le code alle casse.

“Virgì” rappresenta un importante passo verso un’esperienza di acquisto “phygital”, che unisce i vantaggi dello shopping online alla concretezza del negozio fisico.

PAC 2000A Conad lavora ad un servizio sempre più personalizzato ed efficiente

La soluzione clip-on di Shopic si distingue per la sua adattabilità e facilità di implementazione, consentendo ai retailer di innovare senza interventi complessi sull’infrastruttura esistente. La combinazione di visione artificiale avanzata e design intuitivo permette di ottimizzare le operazioni, aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza di acquisto.

PAC 2000A Conad e Shopic sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli del progetto e avviare la fase di test con i clienti. Il nome e il logo definitivi di “Virgì” saranno svelati al termine di questa fase.

Questa iniziativa rappresenta solo il primo passo di un percorso di innovazione più ampio, che vedrà PAC 2000A Conad impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per offrire un servizio sempre più personalizzato ed efficiente ai propri clienti.