Shopify e Manhattan Associates insieme per una soluzione di commercio unificata

Nautica, un brand di SPARC Group, sarà il primo cliente comune.

“Proponendo ai nostri clienti la combinazione tra la velocità e l’affidabilità della piattaforma commerciale Shopify e le potenti offerte di organizzazione degli ordini e post-acquisto di Manhattan Associates, forniamo loro una visibilità senza pari e la migliore esperienza di acquisto online end-to-end del settore”, ha dichiarato Mike Dupuis, Chief Digital Officer di SPARC Group. “Per SPARC, la soluzione combinata si rivelerà in un aumento delle vendite, una riduzione dei costi di spedizione, un minor numero di resi e in un miglioramento generale dei profitti.”