DotForce annuncia la distribuzione delle soluzioni di Utimaco in Italia. Si tratta di un produttore di Hardware Security Modules (HSMs), dispositivi che forniscono Root of Trust ad aziende di ogni settore, dai servizi finanziari e pagamenti, al mercato automotive, servizi cloud e del settore pubblico.

Gli HSM di Utimaco mantengono al sicuro chiavi crittografiche e identità digitali, per proteggere infrastrutture IT critiche e asset di elevato valore. I prodotti Utimaco abilitano l’innovazione e supportano la creazione di nuovo business aiutando a mettere al sicuro dati e transazioni critiche.

Utimaco offre una famiglia completa di dispositivi HSM

Ciascun modello hardware può essere utilizzato come HSM “general purpose” per integrarsi facilmente all’interno di applicazioni software esistenti, e può essere personalizzato per permettere lo sviluppo di nuove soluzioni.

Utimaco offre supporto ai partner per facilitare questo tipo di implementazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabrizio Bressani, CEO di DotForce: «Utimaco costituisce l’unica realtà indipendente per la fornitura di soluzioni HSM che proteggono transazioni, identità e altro ancora. È un complemento naturale per la nostra proposta di soluzioni e competenze a protezione di identità digitali, dati sensibili e critici, transazioni finanziarie e di e-commerce. È fondamentale poter contare su prodotti in grado di adattarsi a esigenze on premise e cloud, che possono essere utilizzati per la fornitura di complete soluzioni chiavi in mano».

Con il supporto di DotForce, Utimaco svilupperà anche nel nostro Paese il suo programma di canale, che include rivenditori di soluzioni, integratori di sistemi e partner tecnologici.

Ancher per questo, come precisato da Carmina Saracco, Country Manager Utimaco: «Utimaco punta sui partner di canale per la crescita e la nostra ricerca di un distributore forte nell’Europa meridionale ci ha portato naturalmente a scegliere DotForce, i cui fondatori hanno una comprovata esperienza nella protezione dell’identità e l’accesso sicuro».

Con DotForce nuove opportunità per i partner

Come parte del suo accordo di distribuzione a valore aggiunto, DotForce si rivolgerà su partner focalizzati sulla sicurezza con esperienza e competenze nella gestione e protezione dell’identità e delle infrastrutture critiche, mentre allo stesso tempo effettuerà campagne di vendita e marketing per creare nuove opportunità per i suoi partner.

Insieme, DotForce e Utimaco forniranno una formazione approfondita per i partner e forniranno loro gli strumenti necessari per dimostrare l’efficacia delle soluzioni Utimaco, eseguire prove di Proof of Concept e implementazioni di produzione.