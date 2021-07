SInnova, software house italiana con base a Firenze che da oltre 20 anni si occupa dello sviluppo di sistemi informatici per le aziende e specializzata nel settore assicurativo, ha annunciato la nuova partnership con l’azienda leader nel mercato dell’Artificial Intelligence (AI) Expert.ai.

La collaborazione tra le due aziende italiane sarà focalizzata sullo sviluppo di soluzioni innovative per ottenere processi aziendali più efficienti e veloci, utilizzando le tematiche dell’intelligenza artificiale e dell’analisi semantica.

“Questa partnership è molto importante per SInnova e si inserisce nel piano di ampliamento dell’offering in corso” dichiara Gugliemo Peruzzi, Presidente di SInnova “. Abbiamo trovato in Expert.ai un’azienda veramente innovativa e competente nelle tematiche dell’Artificial Intelligence e dell’analisi semantica. Spesso quando si parla di intelligenza artificiale si pensa a prototipi, mentre Expert.ai ha all’attivo moltissimi progetti anche internazionali con un’esperienza plurisettore veramente notevole; il nostro obiettivo è inserire la potenza dell’Artificial Intelligence nei processi aziendali per renderli più efficienti e veloci”.

SInnova è un partner tecnologico specializzato nella progettazione ed implementazione di soluzioni software per il settore assicurativo e vanta esperienze significative nelle tematiche di Business Intelligence e Artificial Intelligence. L’alto livello qualitativo delle soluzioni ha permesso di conseguire la certificazione ISO9001, ulteriore stimolo per un costante impegno al fine di garantire una sempre più elevata qualità del servizio.

Expert.ai è leader nel campo dell’intelligenza artificiale applicata all’analisi dei testi, con oltre 20 anni di esperienza nel settore della comprensione del linguaggio naturale. E’ un’azienda internazionale, quotata in Borsa, impegnata nel costante sviluppo di soluzioni innovative per fornire a partner e clienti risultati concreti e di grande valore di business. Collaboramo con alcune delle più importanti organizzazioni e agenzie governative in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente.