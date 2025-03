Smart Building: BTicino sottolinea l’importanza della formazione

“Formarsi sempre” è la regola d’oro valida in ogni ambito, in questa era in cui l’innovazione tecnologica corre a passo spedito. Anche il settore dell’edilizia non è esente da questa realtà.

BTicino, brand italiano specializzato nella Smart Home e nelle infrastrutture elettriche, ha partecipato in qualità di Partner al workshop tematico Quali competenze per la trasformazione green e smart del parco immobiliare della Community Smart Building di The European House – Ambrosetti (TEHA), 1° Think Tank privato e indipendente in Italia, che ha coinvolto gli operatori della filiera per indagare la creazione di occupazione qualificata nell’edilizia grazie al paradigma degli Smart Building.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per soffermarsi sul punto centrale della formazione all’interno della filiera. Secondo l’ultimo studio della Community, l’upskilling e la formazione sono centrali per colmare il gap di competenze nel comparto Smart Building, considerando che solo il 13% degli occupati nel settore (su un totale di 515mila addetti) è laureato. D’altra parte, la difficoltà nel reperire i profili idonei da parte delle imprese riguarda soprattutto competenze green e smart (per 8 su 10 delle posizioni aperte), ma nel 57,6% dei casi non si trovano candidati adeguati.

Smart Building: fondamentale costruire competenze e know-how tecnico

Consapevole dello scenario che si è delineato e da partner attivo e protagonista della Community, BTicino continua ad investire risorse per lo sviluppo di competenze e know-how tecnico legato agli Smart Building, attraverso progetti volti a mettere i professionisti di oggi e di domani nella posizione di cogliere le nuove opportunità di mercato.

Nel 2024, con la sua BTicino Academy, progetto volto ad erogare corsi di formazione professionale, l’azienda infatti ha raggiunto oltre 10.000 professionisti in 180 corsi. I corsi vengono erogati sia in modalità in presenza sia online, consentendo ai partecipanti di ottenere le conoscenze necessarie per la formazione continua a cui i professionisti del settore elettrico sono chiamati a rispettare.

La sfida è dunque quella di garantire un’offerta formativa e informativa continua, completa e accessibile a tutti i livelli, dagli studenti, ai professionisti esperti, fino a tutti i cittadini per favorire una diffusione più ampia delle competenze nel settore degli Smart Building.

Nel 2025 prosegue l’offerta formativa di BTicino Academy al fine di assicurare un aggiornamento sui prodotti e sull’evoluzione normativa legata al comparto. Tra i corsi in programma sono già a calendario approfondimenti su tematiche quali gli impianti FTTH (24 febbraio, in diretta streaming) e la videocitofonia a due fili (3 e 10 marzo, in diretta streaming) e prossimamente verranno erogati ulteriori corsi, programmati per ogni lunedì pomeriggio, a tema efficienza energetica degli impianti, e-mobility e novità normative per gli impianti elettrici in bassa tensione.

Dichiarazioni

Romina Donazzi, Energy Efficiency Marketing Manager, ha dichiarato: “Per noi è centrale inoltre il dialogo e il confronto con le nuove generazioni e con gli studenti, soprattutto degli istituti professionali con cui BTicino ha siglato nel corso degli anni diversi progetti educativi. A sottolineare la vicinanza costate al territorio in cui l’azienda opera, BTicino collabora con più di 10 istituti tecnici, proponendo attività che variano da corsi di approfondimento a visite guidate agli stabilimenti. Un esempio significativo è la collaborazione instaurata con l’istituto ITS RED di Padova, al quale ogni anno BTicino fornisce supporto tecnico progettuale per aiutare gli studenti a sviluppare delle attività di progettazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Altre attività di formazione accademica coinvolgono atenei come l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli studi Insubria Varese e il Politecnico di Milano”.