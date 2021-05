Qualcomm Technologies ha annunciato i progetti di riferimento Qualcomm Snapdragon X65 e X62 5G M.2 per accelerare l’adozione del 5G in tutti i segmenti dell’industria, compresi i PC, gli Always-Connected PC (ACPC), i laptop, i Customer Premises Equipment (CPE), XR, i giochi e altri dispositivi mobili a banda larga (MBB).

I nuovi progetti di riferimento sono alimentati dalle soluzioni modem-RF 3GPP Release 16 più avanzate e prime al mondo – i sistemi modem-RF Snapdragon X65 e X62 5G – che supportano un’aggregazione dello spettro senza precedenti, 5G globale sub-6 e mmWave a raggio esteso e un’elevata efficienza energetica. Costruito sulla prima soluzione 10 Gigabit 5G al mondo, lo Snapdragon X65 5G M.2 Reference Design porta capacità 5G all’avanguardia agli OEM in tutte le categorie di prodotti mobile a banda larga. Questi progetti di riferimento per un fattore di forma M.2 plug-and-play permettono agli OEM di ridurre il tempo di lancio per prodotti ad alte prestazioni abilitati al 5G.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Durga Malladi, senior vice president e general manager, 4G/5G, Qualcomm Technologies: «Abbiamo visto una crescita intensiva del consumo di dati come risultato del lavoro a distanza e della maggiore mobilità. Per aiutare a soddisfare questa domanda di dati e creare nuovi prodotti ed esperienze entusiasmanti, i nostri nuovi 5G M.2 Reference Designs affrontano molte complessità di progettazione 5G in anticipo in modo che gli OEM non debbano farlo. Qualcomm Technologies è impegnata a guidare l’accelerazione e l’espansione del 5G oltre gli smartphone. Abbiamo costruito team di ingegneria e di assistenza clienti di livello mondiale dedicati alla banda larga mobile 5G per dotare i clienti di progetti di riferimento avanzati. Stiamo potenziando l’ecosistema per portare la prossima generazione di prodotti Release 16 5G già alla fine del 2021 e contribuendo a creare nuove opportunità di business attraverso il computing, CPE, XR, gaming, IoT industriale e oltre».

Adozione del 5G: perché è importante

Ora più che mai, i consumatori chiedono di più e si aspettano di più dai loro dispositivi. I nuovi progetti di riferimento, alimentati dalle soluzioni modem-RF 5G più avanzate al mondo – Snapdragon X65 e X62 5G Modem-RF Systems – portano capacità 5G globali all’avanguardia in un fattore di forma e un’interfaccia facili da usare.

Questo permette agli OEM in diversi settori verticali di accelerare i dispositivi sub-6 e mmWave 5G-enabled in ulteriori segmenti come PC, ACPC, computer portatili, CPE, XR e dispositivi di gioco.

Gli Snapdragon X65 e X62 5G M.2 Reference Designs sono attualmente disponibili per i nostri clienti. Con le schede M.2 5G basate su questi nuovi reference design, i consumatori possono aggiungere e godere dell’esperienza connessa 5G in una vasta gamma di prodotti connessi.