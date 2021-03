Socomec amplia la gamma di soluzioni di protezione con nuovi modelli di UPS, per offrire a ciascuna azienda il giusto livello di protezione

Socomec annuncia di aver arricchito la propria gamma di soluzioni di protezione con nuovi modelli di UPS, per rispondere in maniera mirata a ogni tipo di criticità.

Le tecnologie all’avanguardia di Socomec garantiscono la massima affidabilità possibile e i più elevati livelli di disponibilità degli UPS per l’alimentazione elettrica. Ogni tipo di organizzazione aziendale può trovare la soluzione perfetta per le proprie esigenze scegliendo tra tre livelli di protezione, tutti progettati per la sicurezza delle applicazioni critiche e per mantenere perfettamente operativa l’attività aziendale.

Nello specifico:

la gamma Prime permette una protezione affidabile ed economica per garantire la continuità operativa;

permette una protezione affidabile ed economica per garantire la continuità operativa; la gamma Superior offre le migliori prestazioni certificate della categoria per ottimizzare l’impiego e il TCO (Total Cost of Ownership);

offre le migliori prestazioni certificate della categoria per ottimizzare l’impiego e il TCO (Total Cost of Ownership); la gamma Ultimate garantisce un’architettura completamente ridondante per la massima disponibilità, MTTR minimo e manutenzione senza rischi.

La gamma Prime e quella Superior sono state integrate con tre nuove soluzioni che rendono l’offerta di Socomec ancora più ricca e completa, in grado di offrire il corretto livello di protezione per qualsiasi tipologia di applicazione.

UPS ITYS e ITYS ES: protezione affidabile e versatile

Gli UPS ITYS monofase/monofase e trifase/monofase da 1 a 10 kVA inseriti nella gamma Prime offrono una protezione affidabile e versatile dell’alimentazione e rappresentano la soluzione per workstation professionali, server e reti aziendali, sistemi di archiviazione, automazione industriale, sistemi di sicurezza e sistemi di telecomunicazione.

Questi UPS offrono notevoli vantaggi: garantiscono protezione e disponibilità elevate; assicurano alta disponibilità e protezione totale del carico grazie alla tecnologia online a doppia conversione reale (VFI). La tensione di uscita costante e la regolazione della frequenza li rendono compatibili con diverse applicazioni, ambienti operativi e gruppi elettrogeni; inoltre, il bypass automatico alimenta i carichi nel caso di sovraccarichi o guasti.

Robusto e versatile, il sistema UPS compatto modello tower fa risparmiare spazio nell’ambiente operativo. Non è necessaria nessuna configurazione al primo avvio. L’ampia tolleranza della tensione in ingresso limita il numero di passaggi alla modalità batteria, prolungando la durata di quest’ultima.

ITYS permette inoltre collegamenti facili attraverso prese o terminali IEC 320 e dispone di bypass manuale per la manutenzione periodica o di emergenza.

La gestione della batteria flessibile è disponibile per tutti i modelli ITYS per garantire la continuità dell’alimentazione in caso di un’interruzione di corrente. L’espansione modulare della batteria soddisfa un’ampia varietà di tempi di autonomia in base al carico da alimentare e consente di aumentare in maniera illimitata l’autonomia, anche dopo l’installazione.

I potenti modelli di caricabatteria garantiscono un funzionamento costante e affidabile utilizzando batterie esterne ad alta capacità, fornendo in tal modo continuità di alimentazione durante prolungati periodi di interruzione di corrente.

UPS per sottostazioni elettriche

L’UPS ITYS ES monofase/monofase da 1000 a 3000 VA è la soluzione per dispositivi di controllo e linee elettriche e garantisce una protezione elevata e alta disponibilità. La serie ITYS ES è una gamma di sistemi UPS compatti e disponibili nei modelli da 1000, 2000 e 3000 VA con tecnologia online a doppia conversione (VFI) ad assorbimento sinusoidale. ITYS ES garantisce la regolazione permanente della tensione e della frequenza di uscita.

Questa tecnologia è compatibile con tutti gli ambienti operativi e le applicazioni industriali e IT, anche in combinazione con il gruppo elettrogeno.

L’ampia tolleranza della tensione d’ingresso limita il numero di cicli batteria garantendone un sensibile prolungamento della vita. Il dispositivo di bypass automatico commuta immediatamente in caso di sovraccarico o di guasto, garantendo la continuità dei servizi.

L’UPS viene spedito già pronto per il collegamento con le batterie interne collegate e cariche. ITYS ES, con l’opzione bypass manuale, è semplice da installare: non richiede alcuna preparazione tecnica dell’impianto in quanto dotato di protezione magnetotermica integrata. Il pannello di controllo LCD e un cicalino rendono l’apparecchiatura estremamente facile e intuitiva da utilizzare. La grafica che rappresenta il percorso di distribuzione dell’energia evidenzia con immediatezza la condizione di funzionamento regolare o anomala. Tramite il sinottico o un apposito software, è possibile effettuare il test di verifica dell’efficienza delle batterie. La versatilità di questi modelli li rende idonei per la protezione di dispositivi critici nel settore industriale. Le apparecchiature di serie e gli accessori di comunicazione sono stati appositamente progettati per soddisfare le esigenze tipiche delle installazioni o gli utilizzi in cabine di trasformazione.

Tramite il software di comunicazione è possibile programmare avvii e arresti temporizzati dove sono richieste procedure automatiche di gestione dell’energia. È possibile effettuare la riaccensione dell’UPS da batteria per l’alimentazione del DG prima della chiusura del sezionatore principale.

Modelli NETYS RT per la gamma Superior: protezione totale

Gli UPS monofase/monofase da 5000 a 11000 VA NETYS RT offrono una protezione totale in rack o tower e rappresentano la soluzione per commutazione, sistemi di storage, server e dispositivi di rete, sistemi di comunicazione VoIP, sistemi di cablaggio strutturati, sistemi di controllo e sistemi di videosorveglianza.

Semplice da installare e da utilizzare, NETYS RT offre ingombro ridotto per l’installazione in rack e un gradevole design.

Non è necessaria alcuna configurazione alla prima accensione ed è disponibile un’ampia gamma di protocolli di comunicazione per l’integrazione in reti LAN o in sistemi di gestione degli edifici (BMS). Inoltre, NETYS RT offre un’interfaccia LED chiara, con segnali acustici che facilitano il riconoscimento immediato dello stato di funzionamento dell’UPS. Il display LCD è dotato di menù disponibile in 10 lingue (5000-11000 VA).

Questo UPS è estremamente funzionale: la tecnologia online a doppia conversione con forma d’onda sinusoidale filtra tutti i disturbi da e verso la rete e garantisce la massima protezione delle utenze. La possibilità di espansione modulare della batteria (EBM) soddisfa requisiti di autonomia differenti, anche in fasi successive all’installazione. La possibilità di configurazione parallela ridondante 1+1 garantisce la massima disponibilità delle utenze critiche anche in caso di guasto di un modulo (5000-11000 VA).