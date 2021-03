Il programma globale per i Partner di Software AG, PartnerConnect, offre una nuova struttura, un portale, corsi di formazione e incentivi

Software AG lancia PartnerConnect, il suo nuovo programma globale per i partner.

Il programma, presentato questo mese nell’ambito del Global Partner Summit virtuale dell’azienda, supporta i partner, tramite sessioni di education self-service, nel fornire prodotti, soluzioni e servizi per soddisfare le esigenze dei loro clienti.

Le crescenti esigenze di integrazione e la proliferazione di API, B2B, IoT, mobile e cloud, portano le organizzazioni sempre più alla ricerca delle innovazioni e dei partner giusti per essere guidate con successo attraverso le fasi critiche della trasformazione digitale collegando app, dispositivi e persone. Con PartnerConnect i partner vengono premiati per la costruzione di competenze, le certificazioni di prodotto Software AG ottenute e il co-selling. Il nuovo portale garantisce l’education self-service, mentre “livelli” definiti personalizzano la partnership in base al percorso di crescita di ciascun partner. I partner hanno anche accesso alle competenze e all’esperienza del team di Software AG, che ha più di 10.000 clienti in tutto il mondo – tra cui il 70% della classifica Fortune 1.000 – in più di 70 Paesi.

PartnerConnect: fare squadra integrando le migliori competenze

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jason Johns, General Manager, Global Alliances & Channels, Software AG: «I partner sono la pietra angolare del business di Software AG, mettiamo insieme le innovazioni best-of-breed per aiutare i nostri clienti comuni ad avere successo. Continuiamo a fare investimenti a lungo termine che corrispondono alle tendenze del mercato e alle esigenze del nostro ecosistema in crescita. Queste tendenze come l’integrazione, il cloud, il mobile e i big data stanno continuando a cambiare il modo in cui le aziende si connettono con i consumatori e tra loro. Insieme siamo più forti, e non vediamo l’ora di affrontare l’enorme opportunità di mercato che abbiamo davanti».

Per Enrico Manzoni, Partner Account Manager in Software AG: «PartnerConnect è un ulteriore tassello della nuova strategia di Software AG per aiutare le aziende ad affrontare al meglio il cambiamento che la tecnologia permette oggi di fare. Persone, processi e dati saranno la sfida dei prossimi anni e noi abbiamo gli strumenti per gestirli e da oggi estendiamo in modo ancora più massivo il coinvolgimento dei nostri partner che potranno usufruire di strumenti dedicati totalmente a loro per aiutare i nostri clienti comuni in questo percorso di adozione e diffusione di soluzioni digitali in un mercato che è sempre più competitivo e dove è sempre più necessario fare squadra utilizzando e integrando le migliori competenze».

Il team per i partner di Software AG ha delineato i punti fondamentali del programma PartnerConnect e i suoi vantaggi in un nuovo eBook.

Per ulteriori informazioni sugli incentivi per i partner di Software AG, sulla consulenza di esperti e sull’approccio olistico, cliccate QUI.