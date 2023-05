Soluzioni Epson per il secondo ristorante PizzAut

Le soluzioni Epson supportano un altro importante progetto che promuove l’inclusione sociale. L’azienda giapponese, infatti, è partner tecnologico di PizzAut, il ristorante che punta a inserire nel mondo del lavoro le persone autistiche, dando loro la possibilità di sentirsi parte attiva nella società.

In occasione dell’apertura del secondo locale PizzAut a Monza, Epson contribuisce a rendere questa realtà ancora più efficiente dal punto di vista tecnologico mettendo a disposizione alcune delle sue soluzioni che spaziano dalla videoproiezione alla stampa.

Per un ristorante ancora più efficiente e smart

“Rispetto, dignità, accoglienza e inclusione – afferma Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager di Epson Italia – sono valori che condividiamo con PizzAut, seppure in ambiti diversi. Condividere e supportare iniziative che promuovono un mondo migliore è un valore insito nel nostro DNA: in qualità di partner siamo contenti di sostenere l’impegno di PizzAut, che ogni giorno scommette su questi ragazzi fornendo loro una speranza per il futuro. Ora invito tutti a frequentare PizzAut utilizzando i loro servizi per renderli autonomi: questa sarà vera sostenibilità.”

Il supporto delle soluzioni Epson non riguarda solo la mera fornitura di tecnologie: pone invece in primo piano l’attenzione sulla volontà di migliorare il pianeta e la vita delle persone attraverso gesti che fanno bene al prossimo e a noi stessi.

“L’apertura di un ristorante PizzAut anche a Monza – afferma Nico Acampora, fondatore di PizzAut – è una nuova importantissima tappa del nostro percorso: inauguriamo non solo una nuova pizzeria, ma un luogo di inclusione che offrirà lavoro ad altre 25 persone autistiche. E non è tutto: nelle nostre cucine organizzeremo i corsi di PizzAut Academy per formare nuovi professionisti e nei due spazi adiacenti al locale si potranno realizzare le palestre di autonomia abitativa, ossia le prime esperienze di vita autonoma per i ragazzi. Tutto questo grazie al sostegno di moltissime persone e aziende che ci hanno dato fiducia e che dimostrano come l’impresa privata possa realmente incidere nella società costruendo un mondo più giusto. Ringrazio Epson per la partnership tecnologica che renderà PizzAut una realtà più efficiente e permetterà un’esperienza ancora più smart. Il risultato di oggi è un traguardo che celebriamo anche con loro.”

Le soluzioni Epson per PizzAut

– Stampante EcoTank ET-16650: in una realtà come PizzAut questo multifunzione è ideale per stampare, fino al formato A3+, menù, manifesti e documenti amministrativi anche da mobile grazie al Wi-Fi e Wi-Fi Direct. Inoltre, il basso costo pagina e i serbatoi ad alta capacità permettono di stampare migliaia di pagine prima di ricaricare l’inchiostro: una preoccupazione in meno nelle frenetiche giornate di lavoro.

– Videoproiettore interattivo EB-735Fi e videoproiettore portatile EB-2250U: sono utilizzati sia per proiettare i video che mostrano il locale e i ragazzi al lavoro, sia a supporto delle aziende che sceglieranno il ristorante come sede per i loro meeting e team building. Grazie all’ottica ultra-corta e alla notevole luminosità, EB-735Fi assicura una perfetta visibilità da qualsiasi angolazione. La portabilità di EB-2250U offre grande flessibilità di utilizzo, supportata anche dalla luminosità della sorgente laser.

– Stampante fiscale FP81 RT: per un locale come PizzAut, che nelle ore di grande affluenza emette molti scontrini, poter contare su una stampante fiscale veloce, affidabile e in grado di stampare testi, codici a barre ed elementi grafici rappresenta un notevole vantaggio.