Sonepar acquisisce Dime

Sonepar Italia ha siglato un accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda di Dime, specializzato nella distribuzione di materiale elettrico. L’accordo, che diventerà effettivo dal 1 gennaio 2023, riguarda la sede e filiale di Dime con sede a San Giovanni Teatino (CH) e due negozi situati a Tortoreto Lido (TE) e L’Aquila.

Dime, azienda a conduzione familiare che opera da 35 anni sul territorio, è attiva in Abruzzo, dove distribuisce prodotti elettrici per impianti, automazione industriale, domotica, sistemi fotovoltaici ed è presente nel settore della sicurezza professionale.

“L’operazione conferma l’importanza per Sonepar del mercato abruzzese, dove l’azienda è già presente con cinque punti vendita – dichiara Sergio Novello, Presidente di Sonepar Italia – . È nostra intenzione continuare a investire nel territorio a servizio di installatori, imprese e utilities, spingendo sui servizi innovativi, nuove specializzazioni e un’offerta di prodotti costantemente aggiornata. Siamo felici che un’azienda storica e affermata come Dime sia entrata nella famiglia Sonepar, portando in dote una business unit specializzata nel comparto sicurezza. Un ringraziamento va alla famiglia De Dominicis che ha condiviso il nostro progetto di sviluppo che, ne sono convinto, sarà premiante anche per i clienti e avrà ricadute positive sul territorio”.

“Quest’accordo – conclude il presidente Novello – si inserisce nel piano investimenti perseguito da Sonepar per rafforzare la presenza e la densità dei punti vendita sul territorio italiano, garantendo a tutti i clienti una customer experience omogenea e di altissimo livello”.

L’attività di Sonepar in Italia inizia nel 1988 con l’acquisizione della padovana Elettroingross, per poi svilupparsi costantemente attraverso una crescita interna e una serie di acquisizioni. Oggi Sonepar è leader nella distribuzione B2B di apparecchiature elettriche, soluzioni e servizi correlati attraverso le sue principali aziende Sonepar Italia, Sacchi ed Elettroveneta. Nel 2021, Sonepar ha registrato un fatturato di 1,8 miliardi di euro in Italia e conta oltre 230 filiali e 3.400 associati.