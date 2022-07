Sonepar Italia acquisisce CioffiRenato, in provincia di Lecce

Sonepar Italia, azienda attiva nella distribuzione di materiale elettrico in Italia con 160 punti vendita in 17 regioni, parte del Gruppo internazionale Sonepar, ha ratificato l’accordo per l’acquisizione della società CioffiRenato.

Fondata nel 1974, CioffiRenato è un’azienda storica del mercato della distribuzione di materiale elettrico all’ingrosso e al dettaglio che opera nella provincia di Lecce. Con la sede e punto vendita presente a Casarano, e una filiale a San Cesario di Lecce, 17 dipendenti e 2 agenti, serve tutti i comuni della provincia, ed ha chiuso il 2021 registrando un fatturato di circa 10 milioni di euro. Sonepar Italia, presente oggi in Puglia con 6 punti vendita, grazie a questa acquisizione potenzia la sua presenza in regione.

“CioffiRenato è un’azienda strutturata e conosciuta – dichiara Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia (NELLA FOTO) – per la qualità del servizio reso ai clienti. Ora che i due punti vendita entreranno a tutti gli effetti nel grande Gruppo Sonepar, beneficeranno di nuovi servizi, assortimenti potenziati e una presenza rinnovata e forte sul territorio. Opereremo in sinergia e continuità con quanto fatto fin qui dalla famiglia Cioffi. Per noi la Puglia è una regione chiave, molto importante e trainante per tutta la divisione SUD, da qualche anno abbiamo investito per strutturare il centro distributivo di Modugno (BA) che serve in maniera capillare ed efficiente tutte le province”.

Renato Cioffi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carlo Cioffi, Amministratore Delegato e Responsabile Commerciale, e Roberta Cioffi, Consigliere Delegato e Addetta Ufficio Commerciale, commentano: “Siamo lieti che la nostra azienda, fondata ben 48 anni fa e fortemente radicata nel nostro territorio, oggi abbia la possibilità di entrare nella più grande realtà della distribuzione di materiale elettrico in Italia e nel Mondo. Conosciamo le potenzialità che questo Gruppo possiede e condividiamo i progetti di sviluppo per i punti vendita, garantendo così continuità al lavoro fatto fin qui”.

Nell’operazione di acquisizione, Sonepar Italia è stata assistita da STPG – Scouting Capital Advisors, che ha agito in qualità di advisor finanziario, con un team guidato dall’Executive Director Attilio Conta. Per quanto riguarda l’advisory legale, Sonepar Italia è stata affiancata dallo Studio Legale Pavia & Ansaldo.