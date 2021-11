Sonepar Italia cresce in Trentino Alto Adige

Sonepar Italia ha aperto ufficialmente un ufficio commerciale a Trento.

Situato nella zona a nord di Trento, in via Innsbruck 22, nel nuovo ufficio commerciale saranno operative figure tecnico-commerciali, sotto la responsabilità di Michele Paoletto.

Con questa seconda apertura in Trentino Alto Adige, l’azienda di distribuzione di materiale elettrico consolida la sua presenza sul territorio ed è pronta ad investire ancora. Sonepar Italia aveva, infatti, già aperto il primo ufficio commerciale a Bolzano e ora ne inaugura un secondo a Trento.

Come spiegato in una nota ufficiale da Michele Paoletto, Responsabile dell’ufficio commerciale Sonepar di Trento: «Trento è il territorio più aperto all’innovazione e alla sostenibilità e Sonepar è il fornitore partner per elettricisti e per tutti i professionisti che lavorano nel mondo elettrico. Offriamo soluzioni e prodotti nei settori rinnovabili e HVAC, automazione in ambito residenziale e industriale, cavi e ferramenta. Siamo certi poter fare anche qui un eccellente lavoro».

Per Andrea Bernardinello, Responsabile vendite Triveneto Ovest di Sonepar Italia: «Con questo nuovo ufficio vogliamo consolidare la nostra presenza e farci conoscere sul territorio per la nostra professionalità, la forza commerciale, i servizi al cliente e per l’ampia offerta di prodotti e prezzi. I brillanti risultati che stiamo già ottenendo con l’organizzazione commerciale di Bolzano ci fanno ben sperare per il futuro del neonato ufficio di Trento e, più in generale, per i progetti nella regione. La nostra ambizione, infatti, non finisce qui: se tutto procederà secondo i piani, ci saranno interessanti novità per il 2022».