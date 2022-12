Sonepar Italia è official sponsor di Virtus Segafredo Bologna

Sonepar Italia, parte del Gruppo internazionale Sonepar, ha annunciato di essere diventata official sponsor di Virtus Segafredo Bologna, storico club della pallacanestro italiana. L’azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico in Italia supporterà la squadra durante la stagione sportiva 2022/23.

Come sottolineato con orgoglio in una nota ufficiale da Marco Trentin (nella foto qui a fianco), direttore della Divisione Nord di Sonepar Italia: «Questa nuova partnership porterà ricadute positive sul business in questa importante regione, in cui Sonepar è presente con 12 punti vendita (sugli oltre 160 sparsi in 17 regioni della Penisola). La nostra realtà è vicina allo sport, con cui condivide i valori, il gioco di squadra, le strategie e la visione per il futuro. Entrare a far parte del club delle V nere ci rende orgogliosi perché è una delle società sportive più titolate nella storia del basket in Italia».

Stando a quanto reso noto, l’accordo prevede la presenza del logo Sonepar sui display luminosi al Virtus Segafredo Arena (nella foto), durante le partite di Legabasket Serie A e della Turkish Airlines Euroleague. Il logo sarà inoltre visibile in Area Hospitality e sono previste ulteriori attività di co-marketing e promozionali che coinvolgeranno i clienti dello specialista nella distribuzione di materiale elettrico in Italia.