Sonepar Italia inaugura il nuovo punto vendita di Trapani

Sonepar Italia, azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, ha aperto oggi un negozio self service a Trapani, in via Libica 32, trasferendo un punto vendita prima presente in via della Salute. La società, che conta oltre 150 punti vendita in Italia, di cui 7 presenti in Sicilia, ha deciso e di aprire a Trapani uno store molto più grande, di circa 500 mq, con area espositiva e oltre 2500 articoli a scaffale, in posizione strategica, vicino al casello autostradale, nella zona industriale e commerciale della città.

Nel punto vendita 6 figure qualificate saranno a disposizione degli installatori e professionisti che operano sul territorio, tra cui il direttore, i banconisti e i referenti tecnico-commerciali e uno specialista del settore lighting. Sonepar vende soluzioni, prodotti e componenti per i settori: automazione industriale e residenziale, illuminazione, efficientamento energetico e rinnovabili, sicurezza individuale, ferramenta e cavi.

“Sonepar sta investendo sul rinnovamento di molti punti vendita presenti nel sud Italia – dichiara il Direttore della divisione Sud e Isole di Sonepar Italia, Giovanni Mazza – nuovi locali, nuovi layout e arredi, mettiamo a disposizione dei clienti sempre nuovi servizi e professionalità formate nei settori di competenza. Auspichiamo grandi risultati quest’anno in Sicilia e siamo pronti per supportare il team in questa nuova avventura qui a Trapani”.

“Questo nuovo store – afferma Davide Fineo, Responsabile vendite di Sicilia e Calabria di Sonepar Italia – sarà molto attivo, organizzeremo all’interno corsi di formazione per gli installatori anche in partnership con i nostri principali fornitori e nel tempo diventerà il punto di riferimento per tutto il territorio allargato, con specializzazioni nei settori lighting e rinnovabili”.

Nell’ampio parcheggio antistante l’azienda ha inoltre installato una stazione di ricarica elettrica, a disposizione di tutti coloro che vorranno fare un pieno; iniziativa che Sonepar ha previsto per ogni nuova apertura in Italia.

I clienti a Trapani potranno utilizzare il nuovo servizio QR Order, una novità introdotta nelle aree self service dei nuovi store Sonepar, per facilitare l’acquisto e ridurre l’attesa in cassa. Nel nuovo punto vendita sulle etichette degli scaffali sono presenti codici a barre che, se scansionati tramite smarthone utilizzando l’APP di Sonepar Italia, permettono al cliente di visualizzare caratteristiche tecniche e prezzi riservati del prodotto scelto. Inoltre a fine spesa, una volta scansionati tutti i codici e creata la lista della spesa virtuale, l’APP genererà un QR code che andrà mostrato in cassa per ritirare poi velocemente la bolla di accompagnamento al ritiro merce.