Sonepar Italia: inaugurato il nuovo punto vendita di Marostica

È stato inaugurato il nuovo punto vendita di Sonepar Italia a Marostica (VI), in via Marsan, 36. Sonepar aveva recentemente acquisito il punto vendita della società CAEM e, dopo aver effettuato un restyling degli arredi con le nuove grafiche, si è presentata ai clienti nella nuova veste, con assortimenti rinnovati e servizi targati Sonepar. Al taglio del nastro presenti Andrea Belardinello, Responsabile vendite Triveneto Ovest di Sonepar Italia, Giuseppe Chiurato, Presidente di CAEM srl, e Matteo Mozzo, Sindaco di Marostica.

“In continuità con quanto fatto da Caem fin qui – dichiara Andrea Bernardinello, Responsabile vendite Triveneto Ovest di Sonepar Italia – , apriamo a Marostica con tutta la forza e l’energia del Gruppo Sonepar. In crescita e con una presenza capillare, l’azienda è fortemente impegnata in un processo di digitalizzazione, a partire dalla nuova piattaforma e-commerce, studiata per supportare al meglio il business dei nostri clienti. Il territorio di riferimento rappresenta un’area economicamente rilevante e in forte evoluzione, siamo certi di poter dare un contributo rilevante nell’offerta di prodotti e soluzioni; in particolar modo per quanto legato alla transizione energetica che rappresenterà un driver di crescita e spinta per tutto il territorio”.

“Sono contento di questo passaggio di testimone per la nostra storica azienda presente nel settore del materiale elettrico dal lontano 1955 – commenta il Presidente di CAEM, Giuseppe Chiurato – . Questo è un punto vendita fortemente radicato del territorio che, confluendo nella più grande realtà italiana della distribuzione del materiale elettrico, acquisirà una nuova veste grazie alla professionalità e passione che ha sempre contraddistinto Sonepar, con la quale condivido valori e progetti di sviluppo”.

“Salutiamo con piacere ogni nuova iniziativa imprenditoriale che porta ricchezza al nostro territorio – dichiara Matteo Mozzo, Sindaco di Marostica – . L’insediamento di un importante Gruppo internazionale testimonia l’attrattività del comprensorio, con ricadute benefiche per occupazione ed economia. Ringraziamo Caem per la sua prestigiosa eredità e facciamo i nostri migliori auguri a Sonepar per questo passaggio all’insegna dell’innovazione e della ricerca”.

Il punto vendita, organizzato con vendita a banco, occupa una superficie di 1.400 metri quadri ed è la terza filiale Sonepar presente in provincia di Vicenza, le altre due sono a Schio e nella città di Vicenza. A disposizione dei clienti, un team di 6 persone, professionisti del settore, tra cui 4 ex dipendenti CAEM; all’interno un assortimento di 5000 articoli, prodotti e componenti per i comparti: installazione residenziale, automazione industriale e illuminazione. Il punto vendita di Marostica si avvarrà anche della professionalità e competenza dei professionisti dei mercati specialistici, consentendo così ai clienti di rimanere aggiornati sulla costante evoluzione tecnologica di settore e garantendo loro consulenza nel campo dell’efficientamento energetico, nel Progetto Ecobonus 110% e nella gestione intelligente degli edifici. In questo punto vendita sono inoltre garantite consegne capillari degli ordini inviati via web dal portale e-commerce o al telefono e fermo deposito pomeridiano