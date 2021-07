È stata siglata negli scorsi giorni una convenzione tra Panasonic Marketing Europe, con particolare riferimento alla sua divisione, Visual System Solutions, ed AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

Una partnership fortemente voluto da entrambi, e riservata a tutti i teatri ed i festival aderenti alla rete culturale rappresentata dall’AGIS. Per tutti i soci di quest’ultima, infatti, saranno sin da subito previsti una serie di benefit esclusivi.

Nello specifico, l’accordo prevede:

– una consulenza dedicata e completamente gratuita per la fase pre-progettuale

– uno studio di fattibilità, anch’esso gratuito, con assistenza dedicata in fase di scelta del prodotto

– una quotazione dedicata per l’acquisto di videoproiettori e display professionali

“Il mondo dello spettacolo, dei teatri e dei festival rappresenta un settore di riferimento per la nostra gamma di prodotti professionali – sono le parole di Stefano Tura, Sales Manager Visual System Business Unit di Panasonic – un mondo a cui ci presentiamo come riferimento unico e per i sistemi di visualizzazione, proiettori e display, e per i sistemi di ripresa. Per Panasonic collaborare con AGIS significa poter dialogare in modo organico con il mercato per offrire agli operatori un supporto concreto nell’implementazione di nuove tecnologie al massimo livello qualitativo”.

“La convenzione siglata con un’azienda leader come Panasonic – dichiara il Presidente AGIS Carlo Fontana – si traduce in una ulteriore collaborazione che la nostra Associazione sta stringendo con partner prestigiosi per favorire il lavoro dei nostri associati. Sono convinto che i benefit inclusi nell’accordo saranno da stimolo per accompagnare l’ammodernamento tecnologico delle nostre sale, resosi ancor più necessario a seguito di quanto accaduto negli ultimi tempi”.