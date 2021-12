Storytelling creativo: Canon educa le generazioni future

A Expo 2020 Dubai, il programma Young People di Canon e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, hanno unito le forze per la realizzare di un workshop sullo storytelling creativo

Il workshop si è svolto Lunedì 29 novembre presso il @UNHub all’interno del Padiglione Opportunità di Expo 2020 Dubai. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Arab region Youth Arts & Music Initiative (AYAMI), un’iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo negli Stati Arabi.

Dopo il successo riscosso dal suo workshop virtuale presentato a marzo durante l’SDG Festival of Action delle Nazioni Unite, la Canon Ambassador Laura El-Tantawy (nella foto in apertura) è stata invitata da AYAMI a condurre, questa volta in presenza, un workshop sullo storytelling, cui hanno partecipato giovani provenienti dal Libano e dagli Emirati Arabi Uniti.

La fotocamera strumento straordinario per lo storytelling creativo

Laura è stata affiancata da Adam Pensotti, Head of the Young People Programme e Jeanine El Moughrabi, Regional Sustainability Engagement Lead di Canon EMEA. Al workshop hanno partecipato anche due esponenti dell’UNDP degli Stati Arabi: Amani Semaan e Maya Beydoun.

Come dichiarato da Adam Pensotti: «È fantastico poter partecipare a Expo Dubai ed essere coinvolto in una sessione pratica, lavorando per educare e ispirare le generazioni future sul potere dello storytelling. Condividere il programma Young People in occasione di questo evento mondiale è un grande privilegio e offre a questi giovani l’opportunità di parlare di questioni per loro importanti. La fotocamera è uno strumento straordinario per la narrazione visiva: ci consente di condividere le nostre storie personali e di ispirare gli altri».

Il workshop rientra nel programma Young People di Canon EMEA, che fonda le proprie radici sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e offre ai giovani di tutta l’area l’ispirazione, la formazione e gli strumenti necessari per esprimersi sulle problematiche che influenzano le loro vite

Canon ha partecipato ad altre iniziative durante l’evento Expo 2020 Dubai.

Tra queste: