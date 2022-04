Synology: disponibile l’Estensione di garanzia Plus

Synology ha annunciato la disponibilità dell’Estensione di garanzia Plus, un nuovo piano di garanzia che offre servizi di sostituzione avanzati e diretti.

Attivando il nuovo piano, i clienti possono prolungare di due anni la garanzia originale del loro dispositivo, ricevendo un servizio di assistenza one-stop fino a cinque anni per problematiche sia di tipo software che hardware.

“Basandoci sul successo dei precedenti programmi di garanzia estesa, l’Estensione di garanzia Plus offre ai clienti la possibilità di proteggere più efficacemente i loro prodotti grazie a una copertura prolungata e a un processo di assistenza più comodo”, ha dichiarato Rosiel Lee, Director di Synology.

Oltre a prolungare la copertura in garanzia, il piano introduce delle opzioni di sostituzione rapida. Ora i clienti possono contattare Synology direttamente e inviare il dispositivo difettoso per semplificare la logistica. Le opzioni di sostituzione avanzate sono disponibili anche per ricevere un’unità sostitutiva prima di inviare quella difettosa, in modo da ridurre ulteriormente i tempi di attesa a beneficio della continuità del servizio.

“Grazie alla possibilità di accedere rapidamente ai ricambi, i clienti possono accelerare i tempi di recupero anticipando la migrazione di servizi e dati essenziali su un’unità funzionante. In questo modo il loro investimento offre maggiore tranquillità: Synology sostiene realmente i suoi clienti passo dopo passo”, ha concluso Lee.

Disponibilità

A partire da oggi, l’Estensione di garanzia Plus è disponibile in alcuni Paesi europei e in Nord America. I clienti possono attivarla entro 90 giorni dall’acquisto del dispositivo tramite la dashboard del loro Account Synology oppure direttamente da DSM (versione 7.1 o superiori).

Un’offerta promozionale valida fino al 31 agosto 2022 prolunga la disponibilità oltre i 90 giorni dopo l’acquisto per i dispositivi ancora coperti dalla garanzia limitata originale.