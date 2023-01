TD Synnex e Google Cloud: si rafforza la partnership a livello globale

TD Synnex e Google Cloud hanno stretto un nuovo accordo in base al quale TD SYNNEX si espansione a Google Cloud in quasi altri 60 Paesi in America Latina, Europa e Asia.

“Si tratta di un’opportunità straordinaria per consolidare la nostra partnership globale con Google Cloud ed espandere il nostro rapporto al fine di servire meglio questi mercati internazionali, alcuni dei quali non avevano accesso alle nostre soluzioni” ha dichiarato Sergio Farache, Chief Strategy Officer di TD SYNNEX. “Abbiamo riscontrato significative opportunità di crescita in questi mercati grazie alle nostre relazioni con gli hyperscaler, e l’espansione della nostra disponibilità a Google Cloud in questi Paesi ci permette di fornire scalabilità e servizi eccellenti per soddisfare le esigenze esistenti.”

Il distributore ha annunciato in maggio l’espansione iniziale del suo portafoglio di soluzioni cloud con l’aggiunta delle funzionalità di Google Cloud, fornendo agli utenti una suite di servizi di cloud computing che le aziende possono utilizzare per migliorare la produttività e il flusso di lavoro. Questa nuova espansione offre agli utenti di quasi 60 mercati aggiuntivi un maggiore accesso alle offerte di TD SYNNEX che possono essere implementate con le funzionalità di Google Cloud in materia di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico (ML), analisi dei dati, infrastruttura, collaborazione e altro ancora.

“Visto il numero sempre maggiore di aziende in tutto il mondo che intraprendono un percorso di trasformazione digitale, i partner con conoscenze e competenze nelle tecnologie Google Cloud svolgono un ruolo fondamentale per il successo della migrazione al cloud di queste aziende” ha dichiarato Eric Buck, Director, Commercial Partners e Global Distribution di Google. “Espandendo il proprio supporto globale alle offerte di Google Cloud, TD SYNNEX offre a un maggior numero di aziende un accesso più ampio agli esperti e alle tecnologie cloud di cui hanno bisogno per ottenere risultati aziendali positivi nel cloud.”

“L’avvio della partnership con Google Cloud è il riconoscimento dell’ottimo lavoro fatto in questi anni dal nostro distributore a livello italiano ed internazionale per abilitare il canale dei Partner all’adozione delle tecnologie cloud” ha dichiarato Alberto Valivano, High-Growth Technologies Director di TD SYNNEX Italy. “Siamo in grado di offrire competenze, percorsi di formazione, servizi professionali e soluzioni oltre a mettere a disposizione dei Reseller il marketplace StreamOne di TD SYNNEX per facilitare la gestione del business cloud.”

Daryoush Goljahani, Head of Channel Sales del Cloud di Google, ha dichiarato: “L’apertura del canale distributivo con TD SYNNEX in Italia rafforza la nostra capacità di supportare ed accelerare lo sviluppo di competenze specifiche dell’ecosistema, che sono fondanti nel percorso di evoluzione digitale del sistema Paese”

TD SYNNEX offre ai partner una vera esperienza multi-cloud da proporre ai propri clienti. Google Cloud crea opportunità per i partner di canale di estendere le offerte di soluzioni cloud end-to-end agli utenti finali e accelera la transizione all’infrastruttura cloud.

Il distributore offre ampie risorse per supportare le aziende nella creazione di pratiche cloud e nella fornitura di offerte cloud, tra cui i programmi Cloud Practice Builder, le valutazioni rapide della sicurezza dei rischi, le valutazioni della migrazione a Google Cloud e una serie crescente di servizi professionali e gestiti. Insieme alle offerte, ai dispositivi e all’infrastruttura cloud di Google Cloud, TD SYNNEX consente ai partner di sviluppare nuove competenze chiave e di accelerare la crescita aziendale.