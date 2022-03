Tech Data lancia il centro di eccellenza Microsoft Power Platform in collaborazione con Hikari

Tech Data collabora con Hikari, un fornitore specializzato in servizi Microsoft Power Platform, per il lancio di un centro di eccellenza Microsoft Power Platform per i suoi clienti in Europa. Questo nuovo servizio permette ai fornitori di soluzioni di assicurare lo sviluppo di app ad alta velocità e l’automazione innovativa dei processi aziendali (BPA) ai propri clienti finali.

Microsoft Power Platform offre un insieme solido e sicuro di strumenti, costruito sulla piattaforma cloud Azure, che consente agli utenti di automatizzare i processi, costruire soluzioni, analizzare i dati e creare agenti o applicazioni virtuali con una quantità minima di codice, o nessun codice, richiesti. Attraverso l’investimento nel centro di eccellenza Microsoft Power Platform, Tech Data mira a consentire ai suoi partner di accelerare la loro capacità di fornire soluzioni di impatto che coprono la Business Intelligence e la consulenza analitica, lo sviluppo di app a basso contenuto di codice, automazione innovativa dei processi aziendali (BPA) e soluzioni IaaS (Innovation as a Service) basate sulla Power Platform sia per i clienti aziendali che per quelli del segmento PMI.

Il centro di eccellenza Power Platform è a disposizione di tutti i partner Tech Data e dei loro clienti finali attraverso un processo di coinvolgimento automatizzato che utilizza la funzione Power Platform Automate. Le richieste di servizi Power Platform vengono inoltrate senza soluzione di continuità al team di consulenti aziendali e responsabili dell’interazione del centro di eccellenza Power Platform.

Denis Fouquet, Vicepresident Software & Cloud di Tech Data Europa, ha dichiarato: “Dopo la pandemia, c’è una crescente domanda da parte del mercato di soluzioni in grado di sfruttare i dati per fornire un accesso rapido e facile ad analisi ed efficienze attivabili attraverso l’innovazione digitale. Il centro di eccellenza Power Platform apre un percorso per i partner e i clienti finali per cogliere questa opportunità, colmando il divario di competenze digitali e accelerando la loro capacità di sviluppare app e implementare l’automazione dei processi aziendali ad alta velocità senza la necessità di investire nelle proprie pratiche di consulenza”.

Silvia Zagaria, Bu Manager Software Endpoint di Tech Data Italia, ha aggiunto: “Grazie alla cooperazione con Hikari, Tech Data ha potenziato il team di supporto internazionale Centre of Excellence, che consente ai fornitori di soluzioni di fornire servizi di sviluppo delle app e automazione dei processi aziendali per i loro clienti finali basati su Microsoft Power Platform, affidandosi alla consulenza preziosa di un team di esperti”.

La piattaforma di market intelligence di Marketandmarkets traccia le opportunità con il potenziale di fornire una crescita accelerata dei ricavi nelle tecnologie emergenti, con casi d’uso personalizzati per ogni cliente attraverso i suoi algoritmi di Machine Learning. I partner di Tech Data possono accedere a servizi di rendicontazione e consulenza che coprono aspetti quali l’analisi del mercato di destinazione, la prioritizzazione dei segmenti, il benchmarking dei prodotti, la gestione delle acquisizioni, l’identificazione delle opportunità dei clienti e molti altri elementi di market intelligence su base continuativa.

Toby Bowers, General Manager Product Marketing e Business Applications di Microsoft, ha commentato: “Siamo entusiasti che Tech Data e Hikari stiano sfruttando Power Platform in questa nuova iniziativa, incarnano veramente il principio che ‘i partner possono fare di più’. Stiamo riscontrando una forte domanda da parte di clienti di tutte le dimensioni per soluzioni a basso contenuto di codice come modo veloce, efficiente e conveniente per affrontare le sfide nell’attuale ambiente aziendale. Microsoft Power Platform, una soluzione facile da usare che si integra con gli investimenti esistenti in Microsoft 365, Dynamics 365 e Azure, costituirà una solida base per fornire un impatto aziendale tangibile per i clienti”.

Eamon Moore, Founder & Executive Chairman di Hikari, ha concluso: “Siamo lieti di annunciare la cooperazione strategica di Hikari con Tech Data, che incarna la nostra missione comune: offrire le capacità di trasformazione della Microsoft Power Platform a partner e clienti in tutta Europa. La combinazione dell’esperienza nella Power Platform di Hikari, leader di mercato, e dell’ecosistema globale di Tech Data offre un’opportunità unica ai partner e ai clienti finali di ottenere un impatto e risultati di business significativi grazie a questa tecnologia. Non importa a che punto ci si trovi nel percorso Power Platform: il centro di eccellenza Power Platform può essere d’aiuto in ogni fase del percorso, consentendo a ogni azienda di adottare un approccio a basso contenuto di codice per risolvere le sfide aziendali odierne“.