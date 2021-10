TECHLIT SCM si presenta online

TECHLIT SCM, azienda di Concorezzo (MB) appartenente al Gruppo Project Informatica, ha scelto di essere presente anche alle fiere online per mostrare i vantaggi dell’uso di quelle tecnologie digitali che rendono possibile connettersi, comunicare e collaborare anche con team di lavoro da remoto, clienti e partner commerciali.

Lo stand, infatti, è progettato per offrire esperienze dal vivo di soluzioni per l’automazione dell’ufficio e il nuovo workplace management:

Desk e Room Booking. Sistemi per la prenotazione, anche da remoto e via app, di sale meeting e scrivanie , che consentono di scegliere in anticipo anche le dotazioni necessarie per il lavoro. L’ottimizzazione dei tempi nell’ uso degli spazi, anche per il controllo delle aree da sanificare, è evidente.

, che consentono di scegliere in anticipo anche le dotazioni necessarie per il lavoro. L’ottimizzazione dei tempi nell’ uso degli spazi, anche per il controllo delle aree da sanificare, è evidente. Allestimento meeting room e videoconferenze. Tecnologie per agevolare la collaborazione e la comunicazione tra persone distanti, lavoratori in smartworking utilizzando sistemi presenti in sala o i propri device per una ottima user experience. Creazione di sale meeting piccole e informali usando anche spazi comuni per gestire una comunicazione di qualità ottima.

distanti, lavoratori in smartworking utilizzando sistemi presenti in sala o i propri device per una ottima user experience. Creazione di sale meeting piccole e informali usando anche spazi comuni per gestire una comunicazione di qualità ottima. Gestione e Reportistica sull’uso di ambienti, uffici e sale meeting. Soluzioni software per generare report e organizzare il controllo in presenza o da remoto dei sistemi e degli ambienti e per supportare chi deve applicare la normativa anti-covid e gestire il personale

Soluzioni software per generare report e organizzare il controllo in presenza o da remoto dei sistemi e degli ambienti e per supportare chi deve applicare la normativa anti-covid e gestire il personale Sistemi di videoconferenza Microsoft TEAMS ROOMS per utilizzare al meglio gli strumenti di Microsoft Office 365 già presenti in azienda e noti per gli utilizzatori

La proposta delle esperienze disponibili in fiera è arricchita dalla unione della esperienza consulenziale degli esperti di TECHLIT SCM e dalla collaborazione con marchi leader nella tecnologia UCC come Barco e Bose.

Nella prima postazione sono presenti Sistemi Barco Clickshare serie CX e Videobar Bose VB1 per rendere possibile l’uso delle sale riunioni sperimentando la libertà di usare il proprio PC (BYOD= bring your own device), o di scegliere di volta in volta la piattaforma utile per organizzare o accettare l’invito ad un meeting virtuale (BYOM= bring your own meeting) sfruttando le risorse audio/video di sala (telecamera, microfoni, monitor, speaker).

Nella seconda postazione è mostrata l’integrazione del sistema Barco Clickshare Serie C e della videobar Bose VB1 integrati una Teams Rooms .

“TECHLIT SCM da anni lavora alla creazione di ambienti di lavoro performanti e di supporto a rendere semplice ed efficace la gestione delle comunicazioni anche da remoto. Il nostro ruolo è quello di consigliare i Clienti e proporre soluzioni anche altamente personalizzate perché ciascuno possa sfruttare il capitale umano presente in azienda, senza limitazioni o barriere dovute ai sistemi e alle tecnologie – ha confermato Luca Fabiano, CEO di TECHLIT SCM -. Il nostro ruolo è quello di creare sistemi che funzionano e continuano a funzionare grazie ad un supporto e al monitoraggio attenti e alla evoluzione insieme alle opportunità che nascono dall’incremento di nuove tecnologie”.