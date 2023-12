Thomas Giudici è il nuovo Senior Sales Manager per il business Commercial per il Nord Italia di Nutanix

Thomas Giudici entra in Nutanix in qualità di Senior Sales Manager per il business Commercial per il Nord Italia.

Giudici avrà il compito di accelerare la crescita della divisione Named Account Commercial, promuovendo il portafoglio delle nuove soluzioni Nutanix, volto a consentire ai clienti di gestire in modo ancor più semplice applicazioni e dati in un mondo hybrid multicloud sempre più complesso.

Professionista di alto livello con esperienza nell’ambito delle infrastrutture informatiche e delle applicazioni cloud, Thomas Giudici porta in Nutanix oltre 20 anni di comprovata esperienza nel settore IT nella gestione delle vendite in ambito commercial, delle alleanze, dei partner e dei Global System Integrator (GSI) e della strategia go-to-market.

“Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida”, ha commentato Thomas Giudici. “Il mio obiettivo primario sarà quello di ampliare la presenza dell’azienda nel mercato commercial, promuovendo iniziative specifiche per supportare il processo di trasformazione digitale dei nostri clienti e semplificare le complessità del cloud ibrido”.

“Grazie alla profonda conoscenza del settore e al forte orientamento al cliente, sono certo che Thomas giocherà un ruolo chiave per consolidare il successo di Nutanix in questo mercato“, ha commentato Benjamin Jolivet, Country Manager di Nutanix Italia. “La sua determinazione e la dedizione sino ad oggi dimostrata continueranno a essere per noi risorse preziose”.

Thomas Giudici arriva in Nutanix da Red Hat dove ha ricoperto il ruolo di Regional Ecosystem Leader. Precedentemente, ha ricoperto vari ruoli di responsabilità nelle strutture di canale in diverse aziende tra cui Lenovo Data Center Group, Citrix e Hitachi Data Systems.

Con una laurea in Economia Aziendale/Manageriale conseguita presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giudici è appassionato di tecnologia e motorsport.