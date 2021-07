TP-Link si riconferma azienda leader a livello mondiale nel mercato WLAN per il 10° anno consecutivo. L’azienda rivela il risultato del recente rapporto IDC[1], dal quale è emerso che nel quarto trimestre 2020 sono stati raggiunti i 18 milioni di spedizioni di prodotti WLAN, che gli sono valsi una quota di mercato a livello globale del 17,8% e una posizione di leadership nel settore.

Dal suo anno di fondazione (1996), TP-Link ha puntato molto sul suo reparto R&D e ha saputo sviluppare nel corso del tempo prodotti innovativi e in linea con l’evoluzione del mondo tecnologico, tra i quali l’ecositema smart Tapo, i router compatibili con il recente standard WiFi 6, i sistemi Mesh e One Mesh, la soluzione business Omada SDN e molto altro.

“Aderendo al nostro motto aziendale, ‘Reliably Smart’, voglio ringraziare tutti i nostri partner e clienti per avere rinnovato di anno in anno la loro fiducia nelle nostre soluzioni. Offrire alle persone e alle aziende la possibilità di avere una connessione stabile e veloce in ogni situazione è la nostra più grande soddisfazione e non vogliamo fermarci qui”, afferma Diego Han, Country Manager Italia della filiale italiana della società.

Dal punto di vista commerciale negli ultimi 10 anni l’azienda ha registrato una forte crescita nei mercati europei e del sud-est asiatico. L’obiettivo per il prossimo futuro è consolidare la propria presenza su questi territori, spingendo ulteriormente l’acceleratore per lo sviluppo di dispositivi che possano supportare la trasformazione digitale in atto e migliorare la qualità della vita dei consumatori e il business delle imprese.

[1] Fonte: IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker, Q4 2020 (basato sul numero di spedizioni a livello globale).